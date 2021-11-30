5 простых советов, которые помогут без ремонта сделать дом красивым и уютным

1. Текстиль

Самое простое, что можно сделать, — это добавить текстиль. Пушистый ковер на полу, теплый шерстяной плед и куча подушек незаменимы в холодную погоду. Текстиль на окнах также приветствуется. Замените летние занавески на мягкие тяжелые шторы в цвет интерьера. Так, терракотовые или кофейные портьеры особенно красиво будут пропускать морозные солнечные лучи. А в интерьер эти оттенки привнесут атмосферу тепла и уюта.

2. Освещение

Чем больше сценариев освещения в помещении, тем лучше! Света не бывает много, особенно в зимний период, поэтому не ограничивайтесь только люстрой. Найдите место для торшера, настольной лампы или переносного светодиодного светильника. Сейчас самое время украсить комнату гирляндами, светящимися панно и свечами. Такой декор пригодится для разных случаев, и совсем необязательно его убирать после праздника.

3. Цветы и комнатные растения

Если вы еще не использовали этот способ, то попробуйте начать. Купите понравившееся вам растение и посадите в красивый горшок. Начните за ним ухаживать, а оно, в свою очередь, подарит вашему дому не только уют, но и чистый воздух. Комнатные растения способствуют хорошему сну и прекрасному настроению. Но есть пара нюансов. Безопасно разместите, чтобы домашние питомцы не смогли уронить и пораниться. Учитывайте наличие аллергии у домочадцев.

4. Дачный декор

Как ни странно, но самые простые и натуральные дачные текстуры делают городской интерьер по-домашнему теплым и уютным. Например, плетеные корзины для хранения, ротанговые кресла, джутовый или хлопковый ковер и даже переносные масляные лампы. Когда попадаешь в такой интерьер, хочется укутаться в плед в том самом кресле и смотреть на разгорающееся пламя камина. Кстати, есть совсем небольшие модели домашнего очага, которые можно поставить на журнальный столик и любоваться пламенем.

5. Посуда

Из красивой чашки даже чай вкуснее — давно доказанный факт. Просто начните радовать себя каждый день! Не откладывайте красивую посуду на праздники, используйте ее сейчас. Тогда каждый день ваша жизнь будет наполняться маленькими радостями. А чтобы не пить чай в одиночестве, пригласите друзей и близких. Так в уютной компании можно общаться, смотреть фильмы и обсуждать планы на праздники. Что может быть лучше?