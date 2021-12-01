Где найти деньги на покупку собственного жилья? Банк дает советы
Для молодого человека, только начинающего самостоятельную жизнь, обращение за кредитом на покупку жилья может стать проблемой из-за требования по самофинансированию. Так, где же найти деньги на покупку жилья? Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане даёт советы молодым покупателям жилья.
Молодые люди часто пользуются поручительством
По словам Ребане, важно подчеркнуть, что банк оценивает всех людей по одним и тем же критериям, то есть возраст человека не играет роли, и решения на его основе не принимаются. “Это больше вопрос того, на какой срок взят кредит, или сколько Вам будет лет, когда закончится срок действия кредитного договора”, — пояснил он.
Поскольку максимальный срок кредита на покупку жилья в Luminor Bank составляет 30 лет, важно учитывать, сможет ли человек обслуживать кредит в течение 20 или 30 лет. Если есть сомнения, стоит подумать о более коротком периоде кредитования.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, общепринятое правило гласит: чтобы получить кредит на покупку жилья, человек должен вложить собственные деньги в размере 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. “Поскольку молодая семья или специалист часто не имеют такой возможности, одним из вариантов является гарантия фонда KredEx, которая компенсирует недостающие 5%. Это означает, что в таком случае молодой человек должен сам финансировать только 10% стоимости жилья”, — пояснил он.
По словам Ребане, использование поручительства очень популярно среди молодых семей и специалистов, и этот вариант используется довольно часто.
При отсутствии собственного финансирования
Итак, молодым людям требуется значительный первоначальный взнос, который не каждый может себе позволить. В таких случаях часто рассматривается возможность предоставления дополнительной гарантии. Здесь следует отметить пару важных деталей.
“Важно помнить, что владелец дополнительного залога должен быть членом ближайшего круга в семье заёмщика — обычно это его родители. Однако если залог принадлежит родителям, это означает, что они также должны быть готовы обслуживать кредит”, – подчеркнул он.
Поэтому, если по какой-либо причине человек испытывает трудности с обслуживанием кредита, а родители заёмщика также не в состоянии это делать, не в интересах банка выселять человека, предоставившего залог. Это также является причиной, по которой банк оценивает платёжеспособность поручителя.
Часто помогают родители
По словам Ребане, для молодых покупателей жилья не является исключением, когда родители дают первоначальный взнос в подарок. “Некоторым молодым людям также удаётся собрать деньги самостоятельно. Однако стоит помнить, что если Вы покупаете квартиру в новостройке, то к первоначальному взносу необходимо добавить расходы на обустройство — например, Вам понадобятся деньги на мебель, в том числе кухонную”, — отмечает он.
Следует также учесть, что Вам понадобятся деньги на оплату договора, нотариальные и другие административные расходы. Для этого в интернете существуют различные калькуляторы, которые помогут заблаговременно изучить расходы и учесть их в своём бюджете на покупку жилья.