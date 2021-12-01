Где найти деньги на покупку собственного жилья? Банк дает советы

Молодые люди часто пользуются поручительством

По словам Ребане, важно подчеркнуть, что банк оценивает всех людей по одним и тем же критериям, то есть возраст человека не играет роли, и решения на его основе не принимаются. “Это больше вопрос того, на какой срок взят кредит, или сколько Вам будет лет, когда закончится срок действия кредитного договора”, — пояснил он.

Поскольку максимальный срок кредита на покупку жилья в Luminor Bank составляет 30 лет, важно учитывать, сможет ли человек обслуживать кредит в течение 20 или 30 лет. Если есть сомнения, стоит подумать о более коротком периоде кредитования.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, общепринятое правило гласит: чтобы получить кредит на покупку жилья, человек должен вложить собственные деньги в размере 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. “Поскольку молодая семья или специалист часто не имеют такой возможности, одним из вариантов является гарантия фонда KredEx, которая компенсирует недостающие 5%. Это означает, что в таком случае молодой человек должен сам финансировать только 10% стоимости жилья”, — пояснил он.

По словам Ребане, использование поручительства очень популярно среди молодых семей и специалистов, и этот вариант используется довольно часто.

При отсутствии собственного финансирования

Итак, молодым людям требуется значительный первоначальный взнос, который не каждый может себе позволить. В таких случаях часто рассматривается возможность предоставления дополнительной гарантии. Здесь следует отметить пару важных деталей.

“Важно помнить, что владелец дополнительного залога должен быть членом ближайшего круга в семье заёмщика — обычно это его родители. Однако если залог принадлежит родителям, это означает, что они также должны быть готовы обслуживать кредит”, ­– подчеркнул он.