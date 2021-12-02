Забавный социальный эксперимент и опрос: арендаторы боятся условий, навязываемых арендодателями

Почти треть респондентов отметили, что одним из недостатков аренды жилья является то, что владелец может не разрешить содержать в нём домашних животных, а чуть менее пятой части респондентов обеспокоены нежеланием владельца сдавать жильё семье с маленькими детьми. Чуть меньше, 11% респондентов, сослались на то, что владелец может не разрешить проведение ремонта, а 4% — на то, что владелец может быть против вечеринок с друзьями.

“Почти каждый человек в какой-то момент задумывается об аренде или покупке собственного жилья. Однако если Вы ещё не решили, где хотите жить, разумнее начать с аренды”, — объясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. “Однако стоит помнить, что когда Вы живете в съёмной квартире, Вы никогда не можете быть уверены, как долго Вы сможете там жить, потому что даже многолетний договор аренды не даёт Вам гарантии. Как арендатор, Вы также должны следовать правилам игры арендодателя, например, приспосабливаться к его вкусам и выбору дизайна, а также согласовывать любые запросы на ремонт. Содержание домашнего животного также может быть затруднено, если арендодатель не согласен”.

При поиске квартиры для аренды человек часто сталкивается с интересными квартирами и людьми, и чтобы проиллюстрировать эти ситуации, Luminor также провёл забавный социальный эксперимент. Согласно полученным результатам, арендаторы довольно осторожны и не готовы принимать причудливые правила арендодателя. “Реакция и эмоции людей в ходе эксперимента хорошо иллюстрируют, что арендаторы не согласны с любыми безумствами. Очень хорошо, что люди заранее тщательно обдумывают, смогут ли они жить с такими условиями в долгосрочной перспективе”, — сказал Ребане.

Около половины респондентов в Эстонии признали, что основные минусы аренды жилья связаны с нестабильностью, связанной с повышением арендной платы и неожиданным расторжением договора аренды.