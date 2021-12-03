Глава LHV — о возможном кризисе в сфере недвижимости: опасаться уже стоит

По оценке Тоомсалу, предыдущий кризис не повторится, однако есть аспекты, сигнализирующие о новом обвале рынка. “На данный момент признаки кризиса есть. Если отреагировать на них достаточно рано, он может не наступить. Один из лучших методов избежать кризиса — это бояться его”, — говорит Тоомсалу.

“Есть некоторые аспекты, на которые стоит обратить внимание. Повышение процентных ставок. Быстрый рост цен. Сделки совершаются по договорам бронирования. Новых покупателей нет, есть инвестиционные объекты. Положительным моментом является рост заработной платы, поэтому нынешняя ситуация не сопоставима с предыдущим кризисом. В то же время я чувствую, что все меньше и меньше людей задумываются о причинах совершения той или иной сделки”, — сказал он.