ФОТО | В Кадриорге появится эксклюзивный квартирный дом с видом на Японский сад и море

Название дома переводится как “Резиденция в японском саду” и он находится как раз рядом с живописным Японским садом — его двор как бы переходит в парк.

В трехэтажном доме всего 5 квартир. В них высокие потолки, а окна — в уровень пола. Во всех квартирах имеется собственный балкон или терраса, а в некоторых лифт выходит прямо в комнату. Кроме того доступна услуга “умный дом” от Bisly — контролирует температуру, удаленно следит за показаниями счетчиков, открывает двери и ворота и т.д. с помощью приложения для телефона.

При доме также будет большой общий сад с детской площадкой и зоной отдыха. Парковка автомобилей расположена в основном под домом, некоторые парковочные места находятся снаружи.

Отопление и охлаждение планируется решить с помощью наземного теплового насоса (геотермальное отопление). Радиаторов отопления нет, в домах удобные полы с подогревом на базе гибридного газового котла.