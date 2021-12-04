Вазы с цветами в современном интерьере: как правильно их разместить?

Для путешественников подойдет вариант, который называют “Сити из ваз”. Используя вазоны разных форм и размеров можно повторить архитектуру крупных городов. Используйте сосуды разных диаметров и высоты, можно брать разные цвета.

Для тех, кто любит порядок, рекомендуется вариант симметрической расстановк. Ряд одинаковых ваз выстраивают на одной оси, на равном расстоянии. Можно поставить внутрь одинаковые цветы, но и пустыми они будут смотреться стильно. Бюджетный вариант декорирования пространства. Главное это купить вазоны одинакового цвета и формы.

Популярный способ использования в интерьере — установить один черный сосуд. Это просто и недорого, при этом создает необычный акцент в любом интерьере. В сочетании с яркими цветами такой вариант оттенит общий дизайн помещения, а не соберет на себе все внимание.

Для декорирования маленьких по площади помещений подойдут прозрачные вазы. Когда они без цветов, то через стенки будет видно пространство, что позволяет визуально сделать помещение более просторным. При этом будучи прозрачными, они подойдут для любых цветов и недорого стоят. Главное — мыть их теплой водой с содой, чтобы разводов на стенках не оставалось.

В больших помещениях может быть использована вазонная скульптура, которая выполняет декоративную функцию, цветы в нее обычно не ставят. Устанавливается одна, без композиций.

Где размещать

Эти предметы интерьера подойдет для любого помещения, их можно поставить:

На обеденный стол, обычно ставят с необычными цветами.

На комод, можно создавать необычные композиции.

На книжный шкаф.

Внутри стеллажей.

На полу, но ставить вазон нужно как можно ближе к стене, чтобы не задеть его при движении.

Использование ваз в интерьере — самый простой способ его освежить. Когда в интерьере используется больше одного предмета — это уже не емкость для цветов, а элементы дизайна, которые сделают комнату более стильной.

Такие элементы декора подходят к любому стилю интерьера, большой выбор позволяет подобрать нужный цвет, фактуру и форму. Можно выбрать цвет в тон главному цвету в комнате, а можно использовать их в качестве цветовых акцентов и выбрать контрастный оттенок. Кроме того, в одной комнате они не обязательно должны быть одинакового цвета.