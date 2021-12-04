Согреться наверняка: как правильно выбрать обогреватель

Сегодня у покупателей широкий выбор разнообразной техники для обогрева небольших пространств, неотапливаемых помещений и целых домов. Обогреватели могут быть совсем простыми или оснащенными по последнему слову техники, они отличаются друг от друга производительностью и уровнем шума, размерами и назначением. Выбрать подходящий обогреватель довольно просто, если знать, на что ориентироваться.

Что такое обогреватель



Обогреватель — бытовое устройство для отопления помещений. Такие устройства можно разделить на несколько типов: одни больше подойдут для обогрева загородных домов или технических помещений, другие станут идеальным решением для небольших квартир или отдельных комнат.

Первый в мире электрический обогреватель придумал в 1930-х годах француз Жак Нуаро. Изобретение представляло собой вентилятор, который гнал воздух на подключенную к электросети раскаленную спираль. Именно этот механизм стал прообразом современных обогревателей. Но сегодняшние модели довольно далеко ушли вперед от своего прообраза.

1. Инфракрасный обогреватель



В отличие от остальных типов устройств, этот аппарат нагревает не воздух, а предметы вокруг: пол, стены, картины, шкафы и даже людей. Такой аппарат идеально подходит для открытого пространства, но если в помещении много перегородок, он будет плохо справляться, поскольку ИК-лучи не могут огибать преграды.

Инфракрасные обогреватели бывают световыми (нагревается спираль в стеклянной трубке), конвективными (помимо нагревательного элемента греет поверхность самого устройства) и пленочными (нагревательный элемент — фольгированная пленка).

Плюсы