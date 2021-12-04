Согреться наверняка: как правильно выбрать обогреватель
Зима все ближе, и многие начинают искать источники дополнительного тепла для домов и квартир. РБК разбирается, какими бывают обогреватели и чем они друг от друга отличаются.
Сегодня у покупателей широкий выбор разнообразной техники для обогрева небольших пространств, неотапливаемых помещений и целых домов. Обогреватели могут быть совсем простыми или оснащенными по последнему слову техники, они отличаются друг от друга производительностью и уровнем шума, размерами и назначением. Выбрать подходящий обогреватель довольно просто, если знать, на что ориентироваться.
Что такое обогреватель
Обогреватель — бытовое устройство для отопления помещений. Такие устройства можно разделить на несколько типов: одни больше подойдут для обогрева загородных домов или технических помещений, другие станут идеальным решением для небольших квартир или отдельных комнат.
Первый в мире электрический обогреватель придумал в 1930-х годах француз Жак Нуаро. Изобретение представляло собой вентилятор, который гнал воздух на подключенную к электросети раскаленную спираль. Именно этот механизм стал прообразом современных обогревателей. Но сегодняшние модели довольно далеко ушли вперед от своего прообраза.
1. Инфракрасный обогреватель
В отличие от остальных типов устройств, этот аппарат нагревает не воздух, а предметы вокруг: пол, стены, картины, шкафы и даже людей. Такой аппарат идеально подходит для открытого пространства, но если в помещении много перегородок, он будет плохо справляться, поскольку ИК-лучи не могут огибать преграды.
Инфракрасные обогреватели бывают световыми (нагревается спираль в стеклянной трубке), конвективными (помимо нагревательного элемента греет поверхность самого устройства) и пленочными (нагревательный элемент — фольгированная пленка).
Плюсы
- Быстро и эффективно нагревает предметы, на которые попадают его лучи.
- Служит источником яркого света, можно использовать вместо обычной лампы.
- Экономичный. Поскольку прибору не нужно нагревать всю комнату, он воздействует напрямую, ему достаточно мощности в 500 Вт, чтобы справляться с работой и тратить меньше электроэнергии.
- Не создает сквозняков. В отличие от конвекторных аппаратов, работа которых приводит к постоянному движению холодных и теплых потоков воздуха (а вместе с ними и пыли), ИК-обогреватели попадают точно в цель, на которую направлены лучи.
- При необходимости можно нагревать только отдельную часть помещения.
- Бесшумный.
- Подходит для обогрева на свежем воздухе — на веранде, в беседке или на террасе.
- Простая и прочная конструкция не требует серьезного ухода и прослужит долго.
- Экологичный, не дает выбросов в атмосферу.
- Удобный монтаж. Можно разместить на полу, стене или потолке, причем под любым углом.
Минусы
- Высокотемпературные модели при неосторожном обращении могут стать причиной пожара.
- Температура быстро снижается после отключения прибора.
- Неравномерный нагрев.
- При длительном воздействии на человека ИК-лучи сильно сушат кожу.
- Могут представлять опасность для детей и домашних животных. Колба и отражатель прибора сильно нагреваются, о них можно обжечься.
- Яркий свет от обогревателя в спальне может мешать заснуть.
2. Масляный обогреватель
В этих приборах электрическая спираль нагревает специальное минеральное масло. Чем больше секций у обогревателя, тем он мощнее.
Плюсы
- Низкая стоимость.
- Простота в обслуживании.
- Постоянный нагрев помещения.
- Отсутствие посторонних запахов.
- Долгая сохранность тепла после выключения.
- Экологичность.
- Низкий уровень шума.
Минусы
- Долгий разогрев.
- Легко обжечься.
- Большой размер и малая мобильность.
- Пересушенный воздух в комнате.
3. Конвекторный обогреватель
Принцип работы конвекторного обогревателя довольно прост: воздух проходит через нагреватель и поднимается вверх, вытесняя холодные слои. Поверхность прибора при этом нагревается до 90 °C.
Пленочные конвекторные обогреватели обычно вешают на стену. Такие приборы хороши для части комнаты. Если нужно нагреть большое помещение, лучше разместить такой аппарат над источником сквозняка — то есть над дверью или окном.
Плюсы
- Экологичный.
- Пожаробезопасный.
- Не сушит воздух.
- Подходит для размещения в ванных и детских.
- Не вызывает неприятных запахов.
- Бесшумный.
Минусы
- Достаточно высокое энергопотребление.
- Значительная разница температур в разных частях комнаты.
- Медленный прогрев.
- Распространение пыли.
4. Тепловентилятор
Свою главный задачу — быстро прогреть помещение — тепловентилятор выполняет с помощью заключенного в пластиковый или металлический корпус нагревателя и вентилятора, который обеспечивает циркуляцию воздуха. На рынке можно найти и тепловые пушки для складских помещений, и мини-вентиляторы на рабочий стол. Многие аппараты оснащены поворотным механизмом, позволяют переключать мощность и температуру и предусматривают дистанционное управление.
Плюсы
- Эффективно и быстро прогревает помещение.
- Мобильный.
Минусы
- Большой расход энергии, не подходит для постоянной работы.
- Высокая мощность (до 5 кВт) может стать испытанием для старой проводки.
- Шумный.
- Сушит воздух.
- Распространяет неприятный запах “жженой пыли”.
5. Монолитный обогреватель
Благодаря своему устройству монолитные обогреватели совмещают принцип работы двух типов приборов: конвекционного и инфракрасного. Они состоят из прессованного кварцевого песка (герметичный корпус) с нагревателем внутри — нихромовой спиралью. Конструкция простая, неразборная, но обеспечивает равномерное прогревание помещения.
Плюсы
- Долговечность.
- Высокая теплоемкость, остывает более двух часов.
- Защищенность от пыли.
- Не сушит воздух.
Минусы
- Громоздкий, маломобильный.
- Неосторожное обращение чревато ожогами.
- Необходимо докупать терморегулятор.
6. Электрический обогреватель
К электрическим обогревателям относится множество моделей, работающих от розетки. В основном они обогревают часть помещения, плюсы и минусы у каждой модели свои и обусловлены ее конфигурацией, мощностью, уровнем шума, наличием или отсутствием возможности закрепить устройство на стене и т. п. Но есть один общий главный недостаток: все эти приборы расходуют много электроэнергии и создают дополнительную нагрузку на проводку. В старых зданиях или загородных домах этот вопрос может иметь решающее значение.
7. Керамический обогреватель
В эту группу обогревателей входят конвекторные и инфракрасные. В конвекторных устройствах керамикой покрыт металлический теплообменник, через который проходит и нагревается воздух. В устройстве ИК-обогревателей используют керамические пластины. Помимо свойственных каждому типу достоинств и недостатков, у них есть несколько общих черт.
Плюсы
- После выключения еще какое-то время отдает тепло.
- Не сушит воздух.
- Долговечный.
Минусы
- Шумный вентилятор.
- Расходует много электроэнергии.
8. Газовый обогреватель
Главное отличие всех обогревателей этого типа — они работают на природном или сжиженном газе. В конструкции предусмотрены корпус, теплообменник, нагреватель и горелка. Модели бывают мобильными и стационарными, могут подключаться к магистральной сети или работать от баллонов. На газе функционируют конвекторные и инфракрасные обогреватели.
Конвекторный обогреватель оборудован дымоходом и датчиком слежения за уровнем углекислого газа в помещении. ИК-обогреватель на газе может быть с каталитической или керамической панелью. Керамический нагреватель сильнее раскаляется и больше подойдет для просторных помещений. В каталитических принцип работы основан на взаимодействии газа с катализатором: тепло становится не из-за горения, а в результате химической реакции.
Плюсы
- Экономичное потребление топлива.
- Множество моделей, которые отличаются габаритами, мощностью и возможностями установки.
- Подходит для помещений, в которые не подведено электричество.
- Эффективный, быстро нагревает пространство.
Минусы
- Может стать причиной пожара при нарушении условий эксплуатации.
- Для установки может возникнуть необходимость провести дополнительные работы и протянуть газовый шланг.
- Не рекомендуется использовать в помещениях, где находятся маленькие дети.
- Требуются периодические профилактические осмотры.
- Необходимо частое проветривание обогреваемого помещения.
9. Галогенный обогреватель
Галогенные обогреватели работают по тому же принципу, что и инфракрасные: они нагревают поверхности, а не воздух. Внутри прибора находится лампа с вольфрамовой нитью и газом внутри, которая испускает тепловые лучи.
Плюсы
- Быстро нагревается.
- Экономичный, меньше расходует электроэнергию.
- Мобильный.
Минусы
- Плохо справляется с большими пространствами.
- Яркий свет может раздражать глаза, мешать спать.
- Лампа внутри прибора очень хрупкая и может часто ломаться.
10. Микатермический обогреватель
Прибор работает по тому же принципу, что и галогенные и ИК-обогреватели. Нагревательный элемент — сетка из никеля внутри слюдяных пластин — испускает излучение, которое проникает в окружающие предметы, пол и стены, превращая их в источники вторичного теплового излучения.
Плюсы
- Быстрый.
- Экономичный.
- Безопасный.
Минусы
- Чувствителен к перегреванию.
- Маломощный.
- Прогревает неравномерно, так что местами могут образовываться “островки холода”.
Какой обогреватель лучше выбрать: 7 советов
Широкий ассортимент усложняет выбор. Небольшой список советов поможет безошибочно определить, какой именно тип устройства нужен. Вот алгоритм выбора подходящей модели.
1. Измерить площадь помещения
От этого зависит мощность обогревателя. На 10 кв. м достаточно 1 кВт, а для того чтобы прогреть 25 кв. м, потребуется уже 2,5 кВт. Для каждой модели обычно указывают комфортную и максимальную площадь обогрева.
2. Определить доступные типы питания
В квартире с электричеством выбор шире, чем в частном доме без коммуникаций или со старой проводкой. С другой стороны, далеко не в каждой комнате получится установить газовый обогреватель.
3. Выбрать назначение обогревателя
Если вы подбираете технику, которой можно быстро и ненадолго прогреть большое помещение, то идеальный вариант — тепловая пушка. Для того чтобы время от времени посидеть в тепле на веранде, подойдет ИК-обогреватель. Если прибор планируется использовать в течение длительного времени, хорошо подойдет масляный обогреватель.
4. Учесть особенности помещения
Для детской комнаты существуют особые требования к безопасности, как и к помещениям с повышенной влажностью, например ванной. Большинство обогревателей оснащены защитой от перегрева и падения, однако о многие можно обжечься. Существуют модели с влагозащищенным корпусом и такие, которые крепятся к стенам и потолку, где их не достанут маленькие дети.
Для спальни или кабинета может стать критичным уровень шума. Обычно его указывают в документации к прибору. Одни из самых тихих обогревателей — инфракрасные, масляные и конвекторные. Однако важно учитывать все параметры в комплексе. Например, тихий инфракрасный обогреватель также станет источником яркого света, который помешает ребенку заснуть.
5. Очертить финансовые границы
Сколько вы готовы потратить? Речь не только о цене обогревателя, но и о расходе топлива. Так, есть энергосберегающие приборы и устройства с высокой производительностью, которые быстро отопят большое помещение, но и электроэнергии съедят очень много. Следует обращать внимание на такой параметр, как производительность: за какое количество времени какую площадь и при каком расходе энергии отопит прибор. Эти сведения можно найти в инструкции или выяснить у консультанта.
6. Найти место для обогревателя
От этого напрямую зависят требования к размеру и типу крепления устройства. Мощность обогревателя не всегда зависит от габаритов, а у моделей одного размера может быть разная производительность.
7. Продумать дополнительные требования к функциональности
Обогреватели различаются по типу управления: механические и электронные. У некоторых моделей могут быть таймер включения-выключения, защита от пыли или влаги, функция ночного режима, отложенного старта, возможность запрограммировать несколько режимов работы или даже управлять системой удаленно.