Аспирин в стиральную машину — чем это нам грозит?

Невозможность отстирать от любимой кофточки непонятное пятно расстраивает, пожалуй, даже сильнее, чем сломанный свеженакрашенный ноготь. Последний отрастет, а вот блузку, может быть, придется выкидывать. Но не нужно отчаиваться — есть очень простой и действенный способ борьбы с пятнами на одежде, пишет Delfi Dom Sad.