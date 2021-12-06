Полезные советы
06.12.2021, 12:15

Аспирин в стиральную машину — чем это нам грозит?

 
Фото: Pixabay

Невозможность отстирать от любимой кофточки непонятное пятно расстраивает, пожалуй, даже сильнее, чем сломанный свеженакрашенный ноготь. Последний отрастет, а вот блузку, может быть, придется выкидывать. Но не нужно отчаиваться — есть очень простой и действенный способ борьбы с пятнами на одежде, пишет Delfi Dom Sad.

Что же нужно сделать? Всего лишь положить в стиральную машину несколько таблеток аспирина. Вот точный порядок действий:

1. Раздавите пять таблеток аспирина, добавьте их в тазик с горячей водой и замочите в нем испачкавшуюся одежду на ночь.

2. Утром достаньте замоченное и переложите одежду в стиральную машину. В лоток к порошку добавьте еще пять потолченных в порошок таблеток и запустите обычный цикл стирки.

3. Бинго!

Работает это очень просто: содержащаяся в аспирине салициловая кислота разрушает молекулы протеина, действуя аналогично уксусу или лимонной кислоте.

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