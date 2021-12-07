"COVID-19 не пройдет бесследно": дизайнер рассказал, что будет популярно в интерьере в ближайшем будущем

— Что сейчас популярно в отделке, цветовых решениях и декоре?

— Я стараюсь детально не отслеживать тренды мировой моды, поскольку тут есть одна очень большая опасность: то, что модно сегодня, очень легко может стать безвкусным завтра. Для любого дизайнера очень рискованно следовать трендам: все проекты выглядят одинаково и могут устареть в мгновение ока. Поэтому я предпочитаю для каждого из них находить свое лицо. Думаю, именно поэтому мои клиенты, среди которых такие люксовые сети, как Waldorf Astoria, Hyatt, Hilton, выбирают меня: они знают, что моя работа неподвластна времени и сохранит свою индивидуальность.

Так что вместо модных веяний я предпочитаю мыслить глобально и рассуждать о вечном. Мне, например, нравятся нейтральные цвета — светло-серый, теплый белый, бледно-коричневый; натуральные материалы — камень, необработанное дерево; такие ткани, как лен, хлопок. Это именно то, что останется с нами на века.

— В отделке квартир, на ваш взгляд, какие материалы станут популярны в будущем?

— Я очень хороший дизайнер интерьеров и очень плохая гадалка. (Смеется.) Понятия не имею, что может стать популярным в будущем. Могу лишь поделиться с вами своими предположениями. Думаю, что COVID-19 не пройдет бесследно и внесет свои изменения в архитектуру пространства. Люди захотят, чтобы помещения были с естественным светом, большими окнами, куда бы мог проникать свежий воздух. Поверхности в интерьере должны легко очищаться, быть непористыми, чтобы минимально впитывать в себя посторонние элементы. Ну и, конечно же, в отделке станет больше экоматериалов, поскольку тренд на экологичность становится главным во всех аспектах нашей жизни, начиная от продуктов питания и заканчивая автомобилями. Именно поэтому природным материалам в своих проектах я отвожу особую роль.