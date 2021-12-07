Индекс потребительских цен снова вырос: наибольшее влияния оказали изменения, связанные с ценами на жилье

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с ноябрем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем — они составили более трети от общего повышения индекса. ”Поступившее в дома электричество было дороже на 48,5% и трубопроводный газ — на 147,5% дороже. Влияние изменений цен, связанных с транспортом, составило в общем повышении индекса чуть более 30%. Бензин был дороже на 28,3% и дизельное топливо — на 40%. Транспортные средства подорожали на 15,3%”, — сказала Трасанов.

Значительное влияние на изменение индекса потребительских цен оказало также повышение цен на 5,4% на продукты питания и безалкогольные напитки. В сравнении с ноябрем прошлого года более всего подорожали картофель (102,8%), свежая рыба (24,6%) и свежие овощи (18,8%).

Последний раз изменение индекса потребительских цен в сравнении с тем же месяцем предыдущего года на 8,8% или выше наблюдалось в октябре 2008 года, когда оно составило 9,8%.

В сравнении с октябрем наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали также изменения цен, связанные с жильем, которые составили более 40% от общего повышения индекса. Трубопроводный газ за месяц подорожал на 62,5% и поступившее в дома электричество– на 7,4%. Подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков составило четверть от общего повышения индекса.