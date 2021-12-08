Новый год 2022: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие

Подготовка к новогодним праздникам уже началась, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, как украсить свой дом для привлечения внимания нового покровителя. В 2022 году править нами будет Тигр, и его внимание помогут привлечь яркие новогодние украшения.

Как украсить дом к Новому 2022 году

В 2022 году, как и в 2021, будут уместными натуральные оттенки. В год Тигра лучшим выбором станут природные цвета: бирюзовый, голубой, коричневый, песочный, черный. Новый символ года оценит такую расцветку, и его благосклонность поможет привлечь удачу на весь год. Избегать стоит кричащих расцветок: красный, фиолетовый и кислотные оттенки не помогут привлечь внимание Тигра, а лишь отпугнут его.

Не только украшения, но и стиль помогут привлечь удачу. Весь 2022 год в моде будет экологичный стиль, поэтому выбирать лучше всего натуральные ткани и декорации. Природные акценты поддержат комнатные растения, льняные скатерти, керамическая и глиняная посуда.

Дополнить интерьер можно с помощью венков из еловых ветвей или сухоцветов, украсить которые можно свежими фруктами и ягодами рябины. Украшения, выполненные своими руками, будут особенно цениться Тигром, и в преддверии новогодних праздников можно заняться их изготовлением всей семьей.

Как нарядить елку в год Водяного Тигра

Главным украшением дома, несомненно, остается елка, и нарядить лесную красавицу нужно также в природной гамме. Обилия украшений и гирлянд не потребуется: выдержанная цветовая гамма и небольшое количество лампочек будут предпочтительными.

Специалисты в области биоэнергетики рекомендуют придерживаться определенных оттенков: синие, голубые и бирюзовые шары будут отлично смотреться на праздничном дереве, а натуральные шишки подчеркнут его красоту.

Под елку или рядом с ней важно поместить фигурку нового покровителя года, а под нее положить купюру и сердечко, вырезанное из бумаги. Благодаря такой хитрости в 2022 году получится привлечь деньги и семейное благополучие.

Встретить нового покровителя нужно в хорошем настроении и в кругу самых близких людей. Водяной Тигр ценит семейные узы и покровительствует тем, кто заботится о своих близких.