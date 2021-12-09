Кредит на реновацию для квартирных товариществ: 7 шагов до положительного решения по кредиту

Для того чтобы получить в минимальные сроки положительный ответ, нужно правильно подготовиться. Андер Аллас, менеджер по работе с бизнес-клиентами банка SEB, описывает 7 шагов, которые помогут квартирному товариществу получить кредит на реновацию:

1. Зафиксируйте пожелания. В одних случаях решение провести реновацию может быть вызвано желанием жильцов повысить качество жизни, но в других случаях оно может быть прямой необходимостью, например, если у многоквартирного дома обветшал фасад или требуется модернизация коммуникационных систем.

2. Привлеките членов квартирного товарищества. Желание жителей квартирного товарищества произвести реновацию и зафиксированные потребности — основа процесса реновации. Это одно из решений, требующих поддержки большинства членов товарищества.

3. Составьте бюджет. Важно понять, какие работы нужнее всего и какой будет их стоимость. Реновация, помимо расходов на строительство, может предполагать и затраты на консультации, экспертизу и/или проектирование.

4. Обратитесь в банк. Чтобы получить финансирование запланированных строительных работ, следует обратиться в банк, где вас проконсультируют по нужным вопросам. Например, индивидуальные консультации могут помочь члену правления, возглавляющему проект реновации, лучше уяснить детали процедуры ходатайствования о кредите, а значит, ему будет легче разъяснить эту процедуру членам товарищества. Банк SEB предлагает возможность видеоконсультации, а значит, представитель товарищества может обсудить замысел с банком откуда угодно, вместо того чтобы отправиться в контору банка.

5. Подайте ходатайство о кредите для квартирного товарищества. Ходатайство можно подать электронным путем через веб-сайт или интернет-банк. К нему должны быть приложены все необходимые документы, указанные на консультации и приведенные на веб-сайте. Кроме того, ходатайство о кредите можно подать через удобную специальную страницу.