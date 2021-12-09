Кредит на реновацию для квартирных товариществ: 7 шагов до положительного решения по кредиту
Для того чтобы получить в минимальные сроки положительный ответ, нужно правильно подготовиться. Андер Аллас, менеджер по работе с бизнес-клиентами банка SEB, описывает 7 шагов, которые помогут квартирному товариществу получить кредит на реновацию:
1. Зафиксируйте пожелания. В одних случаях решение провести реновацию может быть вызвано желанием жильцов повысить качество жизни, но в других случаях оно может быть прямой необходимостью, например, если у многоквартирного дома обветшал фасад или требуется модернизация коммуникационных систем.
2. Привлеките членов квартирного товарищества. Желание жителей квартирного товарищества произвести реновацию и зафиксированные потребности — основа процесса реновации. Это одно из решений, требующих поддержки большинства членов товарищества.
3. Составьте бюджет. Важно понять, какие работы нужнее всего и какой будет их стоимость. Реновация, помимо расходов на строительство, может предполагать и затраты на консультации, экспертизу и/или проектирование.
4. Обратитесь в банк. Чтобы получить финансирование запланированных строительных работ, следует обратиться в банк, где вас проконсультируют по нужным вопросам. Например, индивидуальные консультации могут помочь члену правления, возглавляющему проект реновации, лучше уяснить детали процедуры ходатайствования о кредите, а значит, ему будет легче разъяснить эту процедуру членам товарищества. Банк SEB предлагает возможность видеоконсультации, а значит, представитель товарищества может обсудить замысел с банком откуда угодно, вместо того чтобы отправиться в контору банка.
5. Подайте ходатайство о кредите для квартирного товарищества. Ходатайство можно подать электронным путем через веб-сайт или интернет-банк. К нему должны быть приложены все необходимые документы, указанные на консультации и приведенные на веб-сайте. Кроме того, ходатайство о кредите можно подать через удобную специальную страницу.
6. Анализ кредита. При рассмотрении ходатайства оценивают риски и устойчивость товарищества в отношении погашения кредита. В ходе анализа рассматривается цель, сумма кредита, бюджет и обеспечение. Важную роль играет и то, поддерживается ли финансирование, например, фондом Kredex. Сроки принятия решения по кредиту предвидеть трудно, поскольку на них влияют и размер запрашиваемого кредита, и срок кредитования, и возможные особые условия.
7. Положительное решение и выплата кредита. После одобрения кредитным комитетом менеджер присылает клиенту положительное решение вместе с основными условиями. Важными составляющими этого решения всегда являются ожидаемое самофинансирование квартирного товарищества, размер кредита, процентная ставка и плата за заключение договора, а также технические данные. Ожидается, что все члены товарищества как стороны договора ознакомятся с условиями решения, после чего менеджер при необходимости разъяснит суть условий.
Заключение: Кредит на реновацию для квартирного товарищества — это комплексное комбинированное решение. С одной стороны, кредит позволяет улучшить состояние недвижимости, а значит, и качество жизни членов товарищества. С другой стороны, в выдаче кредита участвует много сторон, так что вопрос о кредите и его подробности должны быть согласованы на уровне товарищества. При подаче ходатайства о кредите нужно четко понимать, что означает кредит, как он отразится на коммунальных счетах членов товарищества и что в итоге будет улучшено с помощью банковского финансирования.
“Период кредитования длительный, что требует консенсуса и, безусловно, доверия между сторонами, подающими совместное ходатайство. При этом банк SEB стремится быть хорошим партнером, который поможет осознать потребности, продумать способ и достичь целей, оценив и просчитав риски”, — говорит Аллас.