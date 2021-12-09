Время перемен: 8 бюджетных способов обновить интерьер за выходные
Берите лайфхаки на заметку и приступайте как можно скорее, пишет INMYROOM.
Порой нам всем хочется перемен: надоедают даже любимые светлые стены или винтажный буфет, доставшийся по наследству от прабабушки. Но что делать, когда есть огромное желание изменить пространство вокруг, а на масштабный ремонт нет сил, времени и средств?
Не спешите отказываться от творческого порыва и откладывать преображение квартиры до лучших времен — обновить интерьер можно за несколько дней или даже часов. Более того, вам не придется тратить на это баснословные суммы денег. Рассказываем, как вдохнуть новую жизнь в привычное пространство всего за одни выходные.
Оформить акцентную стену
Конечно, можно переклеить все обои или перекрасить стены, но если вы не готовы к масштабным переменам, на помощь придет оформление акцентной стены. Она может находиться за изголовьем кровати, в гостиной или в обеденной зоне — вы ограничены лишь фантазией. Расписывайте старые обои акриловыми красками, баллончиками или фломастерами. Последний вариант отлично подойдет для родителей, у которых растет юный художник. Используйте трафареты и не забудьте заранее нанести эскиз.
Если вы боитесь превращать стены в холст, просто приобретайте обои с оригинальным принтом (геометрические и природные узоры сейчас в тренде) и добавляйте в пространство потрясающую изюминку.
Добавить современные гаджеты
За выходные вряд ли получится установить систему “Умный дом”, да и бюджетным вариантом ее точно не назовешь. Однако стильные и современные девайсы действительно меняют пространство вокруг, делая его не только красивее, но и удобнее. Приобретайте увлажнитель воздуха — такое решение гарантированно пойдет на пользу вашему здоровью. Также вы можете купить несколько “умных” лампочек — отдавайте предпочтение моделям с регулировкой цвета освещения и создавайте дома уникальную атмосферу.
Покрасить старую мебель
Чтобы поменять интерьер, необязательно покупать новую мебель — просто перекрасьте старую! Да, это кропотливый процесс, но результат оправдает затраченные усилия, а старое дедушкино кресло или буфет от прабабушки наверняка будут благодарны за приятное обновление. Можно красить мебель из ДСП в пленке, лакированную мебель, столы, тумбы, кровати или шкафы. Не забудьте тщательно удалить пятна и грязь, зашкурить и обезжирить поверхности, а также воспользоваться грунтовкой для лучшего сцепления краски с мебелью.
Поставить стеллаж
Стеллаж — это не только удобное место для хранения вещей или декора, но и хороший способ зонирования пространства. Давно мечтали отделить спальную зону от гостиной в однушке? Приобретайте минималистичный стеллаж, располагайте на нем небольшие картины, статуэтки или растения и наблюдайте за тем, как одна комната превращается в две.
Поменять текстиль
Иногда для преображения интерьера достаточно сменить шторы. Вы можете отказаться от базовых белых и кремовых оттенков и добавить в интерьер красочный акцент — шторы в изумрудном, глубоком синем или пыльно-розовом оттенках смотрятся очень эффектно. Экспериментами со шторами можно не ограничиваться: меняйте покрывало на кровати, чехлы на подушках или диване. Не бойтесь добавлять принты в минималистичное пространство — просто соблюдайте меру, и тогда интерьер станет более динамичным.
Приобрести растения
Растения — простое, но очень ценное украшение любого интерьера. У домашних цветов масса достоинств: их легко приобрести даже в крупных супермаркетах, подходящий вариант найдется для любых стилей, а еще растений никогда не бывает много. Но чувствовать грань все-таки стоит: в небольших квартирах непрактично организовывать джунгли, загромождающие пространство. Если опасаетесь, что не уследите за графиком полива и погубите домашний зеленый оазис, спасением станут горшки с автополивом.
Усложнить сценарий освещения
У всех есть люстра в центре комнаты, но ее бывает недостаточно. Попробуйте примерить на себя роль дизайнера по свету и усложнить сценарий освещения — у дивана в гостиной можно поставить минималистичный торшер, а по периметру кровати добавить LED-ленты. С приближением праздников можно создавать новогоднее настроение — вешайте на окна гирлянды, декорируйте ими стеллажи или стены.
Украсить помещения зеркалами
Ни для кого не секрет, что зеркала увеличивают пространство и добавляют больше света. Рекомендуем присмотреться к нескольким решениям: приобрести современное зеркало в полный рост и установить его в спальне, добавить стильное зеркало с фактурной деревянной рамой в прихожую или скрыть дефекты на обоях с помощью небольших зеркал.