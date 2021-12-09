Время перемен: 8 бюджетных способов обновить интерьер за выходные

Порой нам всем хочется перемен: надоедают даже любимые светлые стены или винтажный буфет, доставшийся по наследству от прабабушки. Но что делать, когда есть огромное желание изменить пространство вокруг, а на масштабный ремонт нет сил, времени и средств?

Не спешите отказываться от творческого порыва и откладывать преображение квартиры до лучших времен — обновить интерьер можно за несколько дней или даже часов. Более того, вам не придется тратить на это баснословные суммы денег. Рассказываем, как вдохнуть новую жизнь в привычное пространство всего за одни выходные.

Оформить акцентную стену



Конечно, можно переклеить все обои или перекрасить стены, но если вы не готовы к масштабным переменам, на помощь придет оформление акцентной стены. Она может находиться за изголовьем кровати, в гостиной или в обеденной зоне — вы ограничены лишь фантазией. Расписывайте старые обои акриловыми красками, баллончиками или фломастерами. Последний вариант отлично подойдет для родителей, у которых растет юный художник. Используйте трафареты и не забудьте заранее нанести эскиз.

Если вы боитесь превращать стены в холст, просто приобретайте обои с оригинальным принтом (геометрические и природные узоры сейчас в тренде) и добавляйте в пространство потрясающую изюминку.

Добавить современные гаджеты



За выходные вряд ли получится установить систему “Умный дом”, да и бюджетным вариантом ее точно не назовешь. Однако стильные и современные девайсы действительно меняют пространство вокруг, делая его не только красивее, но и удобнее. Приобретайте увлажнитель воздуха — такое решение гарантированно пойдет на пользу вашему здоровью. Также вы можете купить несколько “умных” лампочек — отдавайте предпочтение моделям с регулировкой цвета освещения и создавайте дома уникальную атмосферу.



Покрасить старую мебель