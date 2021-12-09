ОПРОС | Жители Эстонии предпочитают инвестировать в первую очередь в недвижимость

“Разумеется, любовь жителей Эстонии к недвижимости известна давно, но такое предпочтение недвижимости в качестве инвестиции несколько удивляет. В то же время это хорошо объясняет активность и высокие цены на рынке недвижимости, — отметил руководитель эстонского филиала банка Citadele Ханс Пайома. — Способы вложения свободных денег люди ищут после освобождения пенсионных вкладов, а обусловленные коронавирусом ограничения заставили людей задумываться об инвестировании в недвижимость. Например, в ноябре банк Citadele выдал в полтора раза больше жилищных кредитов, чем в октябре”.

Помимо недвижимости (50%), жители Эстонии хотели бы вложить свободные средства в акции. Так поступили бы 28% респондентов. На третьем месте по популярности осталось хранение средств на банковском счете (22% ответивших), чтобы в случае необходимости их можно было использовать. 19% респондентов использовали бы для хранения средств третью пенсионную ступень, а 18% — накопительные счета.

“В этом вопросе небольшая разница выявилась между мужчинами и женщинами. Женщины в вопросах вложения денег более консервативны. В акции готовы инвестировать 36% мужчин и всего 20% женщин. Женщины чаще мужчин предпочитают хранить свободные средства на банковском счете (24%) или на сберегательном депозите (21%)”, — сказал Пайома. В то же время обычный банковский счет предпочли бы 19% мужчин, а 14% — сберегательный депозит.

Опрос Citadele также показал, что 15% респондентов готовы инвестировать свободные средства в золото, а 12% — в криптовалюту. Меньше всего, 4%, хотели бы использовать деньги на страхование жизни.

По словам Ханса Пайома, в целом исследование показало, что жители Эстонии вполне готовы инвестировать и уже задумывались об этом: “Лишь 13% ответили, что никогда не рассматривали возможность инвестирования и не уверены в своих инвестиционных предпочтениях. Надеюсь, что со временем все больше людей будут иметь возможность использовать свободные средства для принятия продуманных инвестиционных решений”.

Опрос был заказан банком Citadele и в октябре проведен исследовательской фирмой Norstat во всех странах Балтии. В каждой стране были опрошены примерно 1000 человек в возрасте 18–74 лет.