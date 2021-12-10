ФОТО | Мировой рекорд! Мужчина установил в своей квартире 444 елки

Томас Еромин (Thomas Jeromin) из городка под названием Ринтельн в федеральной земле Нижняя Саксония обожает Рождество и установил в своей квартире 444 елки, украшенные шариками и мишурой. Представитель Немецкого института рекордов (Rekord-Institut für Deutschland — RID) зашел в гости к 55-летнему Томасу и его жене Сюзанне, чтобы убедиться, что все заявленные на бумаге искусственные ели действительно находятся в жилье Еромина. В итоге коллекция была признана новым мировым рекордом.

В прошлом рождественском сезоне в этой квартире площадью около 100 квадратных метров были установлены 420 елок. Украшения меняются каждый год. По словам Томаса Еромина, сейчас на елках постоянно горят 47 тысяч лампочек.

Помимо просто ярко украшенных елок, в коллекции есть и тематические: например, с персонажами из “Звездных войн” или с резиновыми уточками. Елки с чердака Томас всегда достает заранее, уже 1 августа: ведь, помимо прочего, нужно развесить 72 тысячи шаров. Самая большая елка, размером 3,50 метра, висит на потолке.