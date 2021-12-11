Покупатели недвижимости доведены до предела: квартиры людям просто не по карману!

Маклер Pindi Kinnisvara Антон Новиков сказал, что хотя общий объем остатка сбережений достаточно высок и банки с удовольствием выдают кредиты, однако взлетевшие за год более чем на десять процентов цены на квартиры становятся людям просто не по карману. “Предложений на рынке слишком мало, вместе с тем, переоцененные квартиры могут ждать новых владельцев еще пару месяцев. При этом примечательно то обстоятельство, что, к примеру, снижение цены стоящей сто тысяч евро квартиры на пару тысяч евро сразу же привлекает к ней внимание целой толпы покупателей”, — сказал он.