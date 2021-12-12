Недвижимость
12.12.2021, 08:00

Цены на недвижимость бьют рекорды, однако чувство уверенности со свистом убывает

 
фото иллюстративное
Foto: Ester Vaitmaa
После поступления пенсионных денег в начале осени люди бросились активно их тратить. Правда, на рынке недвижимости появилось не так много дополнительных средств, но все же их было достаточно для того, чтобы вследствие нескольких сотен дополнительных сделок в месяц нарушилась, по крайней мере временно, вся рыночная система.

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в ноябре повысился на 5% и остановился на рекордном ценовом уровне — 1 859 евро/м².

По корригированным сведениям, индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в октябре составлял 1 773 евро/м². Если в октябре в индексированных городах было совершено 1 803 сделки с квартирной собственностью, то в ноябре количество сделок достигло 1 861. Для сравнения — в ноябре 2020 года в индексированных городах было совершено 1 583 сделки с квартирной собственностью.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2020 года, индекс расположен на 2 процента выше. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi поднялся выше на 198 процентов.

Вместе с тем, резко взлетевший в сентябре (+2) индикатор чувства уверенности потребителей за два последующих месяца продемонстрировал существенное падение, приземлившись в ноябре на отметке -12.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что самые крупные покупки на сегодняшний день уже совершены и чувство реальности у людей, вероятно, уже восстанавливается. “Поступление сразу большой суммы на счет создает приятное чувство уверенности, однако после того, как половина этих денег или даже больше остается в торговых центрах, люди возвращаются к своей повседневной жизни и ими овладевает столь распространенный среди эстонцев пессимизм”, — считает Сооман.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем семнадцатилетней истории.

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