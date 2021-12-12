Цены на недвижимость бьют рекорды, однако чувство уверенности со свистом убывает

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в ноябре повысился на 5% и остановился на рекордном ценовом уровне — 1 859 евро/м².

По корригированным сведениям, индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в октябре составлял 1 773 евро/м². Если в октябре в индексированных городах было совершено 1 803 сделки с квартирной собственностью, то в ноябре количество сделок достигло 1 861. Для сравнения — в ноябре 2020 года в индексированных городах было совершено 1 583 сделки с квартирной собственностью.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2020 года, индекс расположен на 2 процента выше. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi поднялся выше на 198 процентов.

Вместе с тем, резко взлетевший в сентябре (+2) индикатор чувства уверенности потребителей за два последующих месяца продемонстрировал существенное падение, приземлившись в ноябре на отметке -12.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что самые крупные покупки на сегодняшний день уже совершены и чувство реальности у людей, вероятно, уже восстанавливается. “Поступление сразу большой суммы на счет создает приятное чувство уверенности, однако после того, как половина этих денег или даже больше остается в торговых центрах, люди возвращаются к своей повседневной жизни и ими овладевает столь распространенный среди эстонцев пессимизм”, — считает Сооман.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем семнадцатилетней истории.