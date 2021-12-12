Жители старых и новых домов обнаружили рост потребления общего электричества: в чем же причина?

Как оказывается, на то, что суммы в графе “общее электричество” за последнее время резко выросли, жалуются жильцы как старых, так и новых домов.

Но на эти вопросы Пирет Вески отвечать уже не стала, и никаких комментариев по поводу сумм и тарифов не поступило.

“А оно увеличилось? — недоумевают жители домов. — Это же общее электричество, а не поквартирное. Тогда за счет чего? Новых приборов не добавилось. Мы даже не знаем, какой у нас пакет — биржевой или фиксированный. Плюс у нас почему-то в каждом доме разные тарифы за общее электричество — в одном 0,11 евро за кВтч, в другом — 0,16. А тарифы за дневное и ночное — 0,139 и 0,133. Вот как так может быть?”

Управляет муниципальными домами на Раадику фирма Stell. Однако их представитель Пирет Вески ответила кратко: цены на бирже выросли в разы, что и повлекло за собой увеличение сумм в счете.

“Рост существенный, — возмущаются люди. — При этом никаких новых приборов, как нам известно, не добавилось. Лифты, освещение — но на лампочках стоят датчики движения. В доме — по 100–150 квартир, по 13,5 евро в среднем за общее электричество с каждой квартиры. В итоге выходит 1350 евро со всех в месяц. Вот куда уходит так много электро-энергии?”

По словам опрошенных жильцов, раньше они платили по 2–3 евро в месяц за общее электричество, а сейчас по 12–15.

“Например, общее электричество — 12 евро, а ночное у меня за весь месяц — 9 евро, — говорит Карина (имя изменено) . — У соседки общее электричество 15 евро, а дневное — 13”.

В счете за коммунальные услуги у жителей многоквартирных домов есть графа “общее электричество”. Это та электроэнергия, которая уходит, например, на лифты, освещение подъездов и прочее.

“Это дома я могу печь, стирать и гладить в выходные, а лифт, насосы, освещение и прочее днём не отключить. Начало максимального потребления электричества начинается в 7 утра, слегка падает между 12–14 часами, потом опять держится на приличном уровне до полуночи”, — отмечает председатель.

“В целях экономии при строительстве нового дома на ул. Вирби (сомневаюсь, что кто-то строит иначе) освещение этажей организовано так, что если я выхожу из своей квартиры/лифта, то освещение автоматически включается… ещё на трёх этажах кроме моего, — перечисляет она. — Так было дешевле строить. При этом мало кто задумывается, что максимальное потребление электричества приходится на момент включения “энергосберегающего” освещения. Все эти “тыц, тыц, тыц”, когда срабатывает датчик, и сводят на нет всю экономию и приводят к выработке ресурса энергосберегающих ламп (количество включений)”.

Особенно это касается высотных домов. Проблема для жителей заключается в том, что при продаже квартир в новых домах ни один продавец не считает нужным объяснять покупателю, чем напичканы эти самые новые дома. Энергоэффективность (теплопотери, расходы на отопление) и электропотребление новых домов — не одно и то же. Потребители общего электричества в стандартной панели — лифты, насосы (вода, отопление), освещение. Новый дом — освещение, вентагрегаты, лифты, насосы, куча противопожарного оборудования, местами уличное освещение, гараж, ворота. Всё это может быть сколь угодно экономичным, но всего много, очень много”.

“В домах КТ “Масти” электричество тоже подорожало в последний месяц, но у нас были пакеты с биржевыми ценами, и до бардака на бирже всё было нормально и достаточно стабильно, это было выгодно, — говорит она. — А вот по новым домам могу сказать следующее: они отличаются электропотреблением от стандартных панельных домов.

И, по ее опыту, счета за общее электричество в новом доме выросли заметнее, чем в панелях.

“До этого общее электричество было минимум 4–5 евро в летние месяцы, — приводит примеры она. — А в последнем счёте — чуть больше 10 евро. Ровно два года было около 6 евро. И постепенный рост потребления за последние 5 месяцев без подключения новых потребителей и при сохранении графика потребления”.

Куда пропадает электричество?

После запроса “МК-Эстонии” председатель начала свое расследование, почему в их доме так выросло потребление, и выяснила: во многих домах — такой же скачок: на 20–30% за последние полгода.

“Да, потребление общего электричества в новых домах всегда будет выше, чем в старых домах. Но, возможно, не только потому, что там очень много электропотребителей, которых нет и не будет в панелях. И возникло подозрение, что это связано со… связью, т. е. с фирмами, предоставляющими эту услугу, и с их оборудованием, а также типом жителей в новых домах, — говорит председатель. — В новых домах интернетом пользуется 99,9% людей, в старых — показатели явно ниже: не все бабушки одинаково продвинуты, а бабушек там много. В КТ “Масти” оборудование связистов ставили и кабель прокладывали уже в существующих домах. Всех связистов мы посадили “на счётчик” — буквально заставив их платить за потребляемое оборудованием электричество. А вот в новых домах все связисты присутствовали сразу. Въезжаете — всё есть, только подключайтесь. А счётчиков-то нет!”

Она отмечает, что никто об этом заранее не подумал, а связисты при этом “сидят” на общем электричестве и радуются.