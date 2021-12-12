Жители старых и новых домов обнаружили рост потребления общего электричества: в чем же причина?
Многие люди в последнее время вдруг обнаружили, что их счета за общее электричество резко выросли. Иногда счета за общее электричество превышают даже счета за потребленную электроэнергию. Куда может исчезать общее электричество в подъездах и можно ли задним числом выставить виновнику утечки счет? Выясняла "МК-Эстония".
В счете за коммунальные услуги у жителей многоквартирных домов есть графа “общее электричество”. Это та электроэнергия, которая уходит, например, на лифты, освещение подъездов и прочее.
И в последнее время многие обнаружили, что стали платить за общее электричество намного больше.
В пять раз!
Жители муниципальных домов на Раадику негодуют: в последнее время у них резко выросла плата за общее электричество.
“Например, общее электричество — 12 евро, а ночное у меня за весь месяц — 9 евро, — говорит Карина (имя изменено) . — У соседки общее электричество 15 евро, а дневное — 13”.
По словам опрошенных жильцов, раньше они платили по 2–3 евро в месяц за общее электричество, а сейчас по 12–15.
“Рост существенный, — возмущаются люди. — При этом никаких новых приборов, как нам известно, не добавилось. Лифты, освещение — но на лампочках стоят датчики движения. В доме — по 100–150 квартир, по 13,5 евро в среднем за общее электричество с каждой квартиры. В итоге выходит 1350 евро со всех в месяц. Вот куда уходит так много электро-энергии?”
Управляет муниципальными домами на Раадику фирма Stell. Однако их представитель Пирет Вески ответила кратко: цены на бирже выросли в разы, что и повлекло за собой увеличение сумм в счете.
“Вы пишете, что счета выросли, но не указываете, что увеличилось потребление электричества”, — пишет она.
“А оно увеличилось? — недоумевают жители домов. — Это же общее электричество, а не поквартирное. Тогда за счет чего? Новых приборов не добавилось. Мы даже не знаем, какой у нас пакет — биржевой или фиксированный. Плюс у нас почему-то в каждом доме разные тарифы за общее электричество — в одном 0,11 евро за кВтч, в другом — 0,16. А тарифы за дневное и ночное — 0,139 и 0,133. Вот как так может быть?”
Но на эти вопросы Пирет Вески отвечать уже не стала, и никаких комментариев по поводу сумм и тарифов не поступило.
Во многих домах выросло
Как оказывается, на то, что суммы в графе “общее электричество” за последнее время резко выросли, жалуются жильцы как старых, так и новых домов.
“МК-Эстония” попросила прокомментировать ситуацию с общим электричеством опытного председателя Елену Соловьеву, которая управляет товариществом с 17 панельными домами и живет в новом доме.
“В домах КТ “Масти” электричество тоже подорожало в последний месяц, но у нас были пакеты с биржевыми ценами, и до бардака на бирже всё было нормально и достаточно стабильно, это было выгодно, — говорит она. — А вот по новым домам могу сказать следующее: они отличаются электропотреблением от стандартных панельных домов.
Особенно это касается высотных домов. Проблема для жителей заключается в том, что при продаже квартир в новых домах ни один продавец не считает нужным объяснять покупателю, чем напичканы эти самые новые дома. Энергоэффективность (теплопотери, расходы на отопление) и электропотребление новых домов — не одно и то же. Потребители общего электричества в стандартной панели — лифты, насосы (вода, отопление), освещение. Новый дом — освещение, вентагрегаты, лифты, насосы, куча противопожарного оборудования, местами уличное освещение, гараж, ворота. Всё это может быть сколь угодно экономичным, но всего много, очень много”.
Она добавляет: да, датчики движения позволяют освещению не гореть 24/7. Но не всегда это означает реальную экономию.
“В целях экономии при строительстве нового дома на ул. Вирби (сомневаюсь, что кто-то строит иначе) освещение этажей организовано так, что если я выхожу из своей квартиры/лифта, то освещение автоматически включается… ещё на трёх этажах кроме моего, — перечисляет она. — Так было дешевле строить. При этом мало кто задумывается, что максимальное потребление электричества приходится на момент включения “энергосберегающего” освещения. Все эти “тыц, тыц, тыц”, когда срабатывает датчик, и сводят на нет всю экономию и приводят к выработке ресурса энергосберегающих ламп (количество включений)”.
В итоге, говорит она, пять дней в неделю максимальное потребление приходится на дневной тариф.
“Это дома я могу печь, стирать и гладить в выходные, а лифт, насосы, освещение и прочее днём не отключить. Начало максимального потребления электричества начинается в 7 утра, слегка падает между 12–14 часами, потом опять держится на приличном уровне до полуночи”, — отмечает председатель.
И, по ее опыту, счета за общее электричество в новом доме выросли заметнее, чем в панелях.
“До этого общее электричество было минимум 4–5 евро в летние месяцы, — приводит примеры она. — А в последнем счёте — чуть больше 10 евро. Ровно два года было около 6 евро. И постепенный рост потребления за последние 5 месяцев без подключения новых потребителей и при сохранении графика потребления”.
Куда пропадает электричество?
После запроса “МК-Эстонии” председатель начала свое расследование, почему в их доме так выросло потребление, и выяснила: во многих домах — такой же скачок: на 20–30% за последние полгода.
“Да, потребление общего электричества в новых домах всегда будет выше, чем в старых домах. Но, возможно, не только потому, что там очень много электропотребителей, которых нет и не будет в панелях. И возникло подозрение, что это связано со… связью, т. е. с фирмами, предоставляющими эту услугу, и с их оборудованием, а также типом жителей в новых домах, — говорит председатель. — В новых домах интернетом пользуется 99,9% людей, в старых — показатели явно ниже: не все бабушки одинаково продвинуты, а бабушек там много. В КТ “Масти” оборудование связистов ставили и кабель прокладывали уже в существующих домах. Всех связистов мы посадили “на счётчик” — буквально заставив их платить за потребляемое оборудованием электричество. А вот в новых домах все связисты присутствовали сразу. Въезжаете — всё есть, только подключайтесь. А счётчиков-то нет!”
Она отмечает, что никто об этом заранее не подумал, а связисты при этом “сидят” на общем электричестве и радуются.
“В новых домах кроме квартир есть бизнес, есть домашние офисы, народ работает из дома, дети и школа на удалёнке. Всё это начало расти в геометрической прогрессии. Потребление оборудованием связи питания — тоже, — говорит председатель. — Более того, я проверила счета ещё одного моего товарищества — две пятиэтажки на ул. Кивила. Там надёжный пакет, то есть стабильный до определённого времени тариф. И тоже есть рост потребления. Не такой большой, но он есть. Возможно, именно смена жизненного графика и стиля жизни — буквальный уход в виртуал — добавила нам несколько евро в коммунальный счёт”.
Она отмечает: имеется сводная таблица потребления/распределения общего электричества по домам “Масти”, и связистам выставляют счета. И только одна Elisa в пятиподъездной девятиэтажке в данный момент потребляет примерно 10% общего электричества. А в новых домах это происходит за счёт жителей.
“Вот вам и новые устройства, которых не добавилось! — говорит Соловьева. — С приходом пандемии они же стали ставить более мощные приборы в подъездах, чтобы удовлетворить возросшие потребности жителей домов, а устройства электричество “едят” прилично. Скакнуло потребление у наших соседей, ул. Вирби, 12, — и они тоже не понимают, почему”.
Выставить счет задним числом
“МК-Эстония” спросила у трех крупных телекоммуникационных компаний — Elisa, Tele2 и Telia — стоят ли счетчики на их приборы? И если нет, то кто платит за потребленное их устройствами электричество?
Однако все фирмы заверили, что они сами платят за свое электричество.
“Как интересно! У меня другая информация. Может, они покажут мне лично, где стоят те таинственные счётчики, по которым они платят за электричество, потребляемое их оборудованием в домах 8 и 10 по ул. Вирби? — комментирует председатель. — Всё, что видит наш электрик, — общий автомат на всё оборудование всех связистов. Все “сидят” на одном автомате. Это уже намекает на отсутствие индивидуальных счётчиков”.
Электрик на вопрос об организации оплаты электричества связистами в новых домах ответил: “Где как. Где-то сразу есть счётчики, где-то у одного оператора есть, у другого нет. Где-то даже была ситуация, когда жители квартир платили за бизнес (фирма потребляла услугу связи, жители оплачивали потребление электричества оборудованием связистов). В новом доме на Вирби застройщик аккуратно “упаковал” оборудование всех связистов в единую стойку, подключил к автомату и… общему электричеству”.
“При этом честные связисты даже не вздрогнули в направлении установки своих средств учёта потребляемого электричества, — говорит председатель. — Да, может, связисты согласны платить, но, как показывает наш случай, сами не напрашиваются и не всегда напрягаются установкой средства учёта при организации нового места оказания услуги. Вот интересно, готовы ли они будут постфактум оплатить нам потреблённое ими, а оплаченное нами электричество? Ведь среднее потребление после установки счётчиков вполне возможно посчитать”.
Сейчас они планируют разделить учёт потребления и заставить платить фирмы связи.
“И мы, собственники квартир, не забудем про то, что уже заплатили. Исключение “нахлебников” явно даст экономию, тем более сейчас, — говорит председатель. — Так что спасибо, что подняли эту тему. Однажды мы и сами пришли бы к этому вопросу, но пока у нас много не решённых серьёзных гарантийных проблем, эта тема была бы в тени”.
Обращайтесь к председателю
Что же делать тем, кто после прочтения статьи тоже выяснил, что у приборов фирм связи в их доме нет отдельных электросчетчиков? Обращаться к председателю, а тот пусть пересмотрит договоры и в случае необходимости обратится конкретно в фирму или фирмы, чье оборудование стоит в доме, и при этом счетчиков на него нет.
Также может быть, что кто-то использует общее электричество в личных целях, а платят за это все жители дома. Тут тоже свет на ситуацию может пролить только председатель, если он поставит себе целью выяснить: куда же пропадает электричество в подъезде?