Четыре причины, по которым некоторые земельные участки никак не получается продать даже за копейки

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман поделился своими наблюдениями о том, что на рынке более половины из выставленных на продажу земельных участков преследуют какие-то экзистенциальные недоразумения, отпугивающие покупателей. “Вопрос обычно заключается вовсе не в месте расположения, поскольку всегда найдутся покупатели, заинтересованные как в участке, находящемся вблизи оживленного шоссе, так и в густом еловом лесу”, — признался он.

По словам Соомана, можно выделить четыре самых значительных помехи.

1) Неразбериха с разрешением на строительство. “Если по той или иной причине нет ясности в вопросе о том, разрешается ли вообще что-либо строить на данном участке, то для покупателя это служит первым сигналом, свидетельствующим о потенциальной опасности. Порой причиной является либо неверное целевое назначение участка, либо какие-то нюансы природоохранного характера. Впрочем, нет разницы в том, каковы точные причины — люди не решаются, да и не должны покупать кота в мешке, даже если его отдают за полцены, — пояснил он. — Перед продажей собственникам имущества советую самим уладить все вопросы с разрешением на строительство. Это повысит стоимость недвижимости, да и привлечет больше заинтересованных в покупке людей”, — добавил он.

2) Отсутствует законный доступ. “Это достаточно распространенная в Эстонии проблема, поскольку большинство земельных участков не имеют выхода на государственные или муниципальные дороги. На рынке имеется достаточно большое количество земельных участков, достичь которых можно только пройдя по территории чужой недвижимости. При помощи сервитутов можно решить и эту проблему, но если предыдущий собственник не успел достичь соглашения с соседями, то почему новый собственник должен верить в его заверения о том, что “ведь-никогда-не-было-никаких-проблем”, или обивать пороги судов”, — сказал Сооман.