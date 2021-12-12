Четыре причины, по которым некоторые земельные участки никак не получается продать даже за копейки
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман поделился своими наблюдениями о том, что на рынке более половины из выставленных на продажу земельных участков преследуют какие-то экзистенциальные недоразумения, отпугивающие покупателей. “Вопрос обычно заключается вовсе не в месте расположения, поскольку всегда найдутся покупатели, заинтересованные как в участке, находящемся вблизи оживленного шоссе, так и в густом еловом лесу”, — признался он.
По словам Соомана, можно выделить четыре самых значительных помехи.
1) Неразбериха с разрешением на строительство. “Если по той или иной причине нет ясности в вопросе о том, разрешается ли вообще что-либо строить на данном участке, то для покупателя это служит первым сигналом, свидетельствующим о потенциальной опасности. Порой причиной является либо неверное целевое назначение участка, либо какие-то нюансы природоохранного характера. Впрочем, нет разницы в том, каковы точные причины — люди не решаются, да и не должны покупать кота в мешке, даже если его отдают за полцены, — пояснил он. — Перед продажей собственникам имущества советую самим уладить все вопросы с разрешением на строительство. Это повысит стоимость недвижимости, да и привлечет больше заинтересованных в покупке людей”, — добавил он.
2) Отсутствует законный доступ. “Это достаточно распространенная в Эстонии проблема, поскольку большинство земельных участков не имеют выхода на государственные или муниципальные дороги. На рынке имеется достаточно большое количество земельных участков, достичь которых можно только пройдя по территории чужой недвижимости. При помощи сервитутов можно решить и эту проблему, но если предыдущий собственник не успел достичь соглашения с соседями, то почему новый собственник должен верить в его заверения о том, что “ведь-никогда-не-было-никаких-проблем”, или обивать пороги судов”, — сказал Сооман.
3) Пункт подключения к электросетям находится в подстанции, расположенной на расстоянии, превышающем 400 метров. “В таком случае ВСЕ связанные с подключением расходы должен оплачивать собственник недвижимости в соответствии с действительными затратами, и это может в несколько раз повысить стоимость недорогого участка, то есть, в принципе, участок теряет какую-либо ценность”, — пояснил Сооман.
4) Достаточно противоречив вопрос о водоснабжении. “Любые устные договоренности с соседями о “неизвестно-где-расположенных скважинах общего пользования” и прочие нелегальные решения по водоснабжению могут, конечно, обеспечить доставку питьевой воды в дом, однако разрешения на эксплуатацию такой дом не получит”, — заверил Сооман.
“В конечном итоге подобные упомянутые выше земельные участки с неупорядоченной документацией следует обходить как можно дальше. Как показывает жизнь, люди больше не сердятся на свои деньги, и отказ от совершения тех или иных важных действий обычно не бывает обусловлен ленью или бездумностью. За ним могут стоять серьезные проблемы, означающие, что на участке невозможно построить дом, или, если это все же реально, то банк отказывается финансировать и не выдается также разрешение на эксплуатацию”, — добавил он.