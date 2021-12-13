Почти 90 квартир в день! Рынок недвижимости находится в самом оживленном состоянии за последние пять лет

За первые десять месяцев этого года количество действующих договоров жилищного кредита увеличилось почти на 400, и по состоянию на конец октября в Эстонии насчитывался 167 471 жилищный кредит под залог недвижимости. Количество кредитов на покупку жилья, срок погашения которых приближается, аналогично количеству новых кредитов.

В Эстонии насчитывается почти 740 000 единиц жилья и чуть более 167 000 кредитов под залог недвижимости. Таким образом, всего около четверти жилья приобретено с использованием жилищного кредита, остальное — без кредита.

Активность на рынке недвижимости повлияла и на рынок жилищного кредитования. По состоянию на конец ноября этого года SEB помог приобрести или отремонтировать жилье почти 5 300 семьям, что на 35% больше, чем в прошлом году. Другими словами, за один рабочий день банк выдает около 20 жилищных кредитов.

Самый оживленный период на рынке недвижимости пришелся на осень. Согласно статистике Земельного департамента, в сентябре и октябре собственников сменили почти 2500 и 2600 квартир соответственно, а в ноябре были заключены сделки почти с 2700 квартирами. В целом ожидается, что в этом году число сделок купли-продажи квартир достигнет почти 27 000.

Восстановление рынка недвижимости в этом году обусловлено несколькими факторами. С началом коронакризиса многие семьи отложили покупку недвижимости, но сегодня восстановление занятости, рост заработной платы во многих отраслях и увеличение сбережений придали им уверенности для совершения этих сделок. Также на рынке появились люди, которые осенью получили выплаты из II ступени и решили оплатить часть первого взноса по жилищному кредиту из своих пенсионных накоплений. Увеличилось и число людей, которые просто инвестируют в недвижимость .

В 2019 году в Эстонии было совершено 23 200 сделок, но из-за начавшегося в 2020 году коронакризиса годовое количество сделок снизилось до 21 900. За 11 месяцев нынешнего года было продано больше квартир, чем за весь прошлый год.

Где покупают недвижимость?



Анализ количества сделок с недвижимостью за последние пять лет показывает, что, вопреки распространенному мнению, люди покупают недвижимость не только в Тарту или Таллинне. Как выясняется из статистики, растет активность рынка недвижимости и за пределами крупных городов.

Если в 2017 году 55% всех сделок с квартирами в Эстонии заключали в Харьюмаа, то за первые 11 месяцев этого года количество сделок в Харьюмаа сократилось, составив 53% всех сделок с квартирами. Снизилось и количество сделок в Таллинне, и впервые за пять лет они составляют всего 40% от общего числа.

В то же время доля сделок в Тарту и Ида-Вирумаа выросла. За первые 11 месяцев этого года в этих уездах было совершено больше сделок, чем за весь прошлый год, составив соответственно 14% и 11% всех сделок в Эстонии.

В других уездах количество сделок остается стабильным на протяжении многих лет. Например, 6% всех сделок на рынке недвижимости происходит в Пярнуском уезде, 4% — в Ляэне-Вирумаа и 2% — в Ярвамаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа.

Цены на недвижимость и зарплаты резко выросли



За последние 12 месяцев строительство многоквартирных домов стремительно подорожало, цены на строительство выросли за год почти на 20%. Если посмотреть на динамику цен на строительство за последние пять лет, то рост составил около 25%. Это означает, что почти 80% роста цен за последние пять лет произошло в этом году.

Разумеется, средняя цена продажи квадратного метра квартир также выросла. За пять лет цена выросла на 37%, а в третьем квартале этого года средняя цена за квадратный метр составила 1 512 евро.

Рост цен на недвижимость синхронизируется с ростом доходов жителей Эстонии. Рост заработной платы за последние пять лет составил 36%. Среднемесячная брутто-зарплата в III квартале составила 1 553 евро.

В то время как среднемесячная брутто-зарплата в Эстонии превышает среднюю цену квадратного метра квартиры, в Таллинне, где зарплата более чем на 600 евро меньше, это не так.

В столице за последние пять лет цена за квадратный метр квартирной собственности выросла на 34%, достигнув в III квартале среднего значения 2 362 евро за квадратный метр. Среднемесячная брутто-заработная плата за тот же период выросла на 31%, достигнув в III квартале в среднем 1 746 евро.

Изменение численности населения влияет на рынок недвижимости



В настоящее время половина кредитов на покупку жилья выдается людям в возрасте 26-35 лет. По данным Департамента статистики Эстонии, в нынешнем году в эту возрастную группу попадает более 183 000 человек. Однако население Эстонии быстро стареет, и через пять лет эта возрастная группа станет на целую пятую часть меньше.

В результате в ближайшие годы рынок недвижимости вступит в более стабильный и спокойный для покупателей период. Энергоэффективность недвижимости приобретает все большее значение для покупателей, поэтому ожидается, что решения по финансированию станут в большей степени благоприятствовать энергоэффективности.