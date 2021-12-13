Следят ли за вами камеры в многоквартирных домах?

В игру вступает приватность людей



Если вы хотите установить в подъезде или на фасаде своего многоквартирного дома камеру, надо учитывать, что эти места находятся в совместной собственности всех владельцев квартир. Это означает, что жильцы должны вместе обсудить вопросы, связанные с использованием камеры, и договориться.

Организация видеоохраны требует очень ответственного обращения с личными данными. Очень важно, чтобы все жильцы дома пришли к единому мнению, поскольку видеоохрана нарушает приватность людей, попадающих в поле зрения камеры, что может повлиять на мышление и действия людей, а также на свободу слова и принятия решений.

А нужна ли вообще камера?



“Поэтому прежде чем устанавливать камеру, владельцы квартир должны тщательно проанализировать, нужна ли она, и подумать, сделано ли все возможное, чтобы приватность нарушалась как можно меньше”, — отметила советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Майре Иро.

Для обеспечения безопасности в кладовке можно установить, например, датчики движения — или прикрепить к дверям магнитные датчики. Если выяснится, что камеры все же нужны, и при этом интересы людей, попадающих в поле зрения, не будут нарушаться чрезмерным образом, использовать камеры разрешается.

При организации видеоохраны следует выбрать такой способ, при котором приватность ни одного владельца квартиры не нарушается чрезмерным образом. “Например, нельзя направлять камеру на дверь какой-то конкретной квартиры”, — сказала Иро. Следует выбрать, какая территория и под каким углом попадает в поле зрения камеры. Если вы хотите защитить хранящиеся в подъезде велосипеды, надо установить камеру так, чтобы в ее поле зрения была только территория, где хранятся велосипеды.