Следят ли за вами камеры в многоквартирных домах?
В игру вступает приватность людей
Если вы хотите установить в подъезде или на фасаде своего многоквартирного дома камеру, надо учитывать, что эти места находятся в совместной собственности всех владельцев квартир. Это означает, что жильцы должны вместе обсудить вопросы, связанные с использованием камеры, и договориться.
Организация видеоохраны требует очень ответственного обращения с личными данными. Очень важно, чтобы все жильцы дома пришли к единому мнению, поскольку видеоохрана нарушает приватность людей, попадающих в поле зрения камеры, что может повлиять на мышление и действия людей, а также на свободу слова и принятия решений.
А нужна ли вообще камера?
“Поэтому прежде чем устанавливать камеру, владельцы квартир должны тщательно проанализировать, нужна ли она, и подумать, сделано ли все возможное, чтобы приватность нарушалась как можно меньше”, — отметила советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Майре Иро.
Для обеспечения безопасности в кладовке можно установить, например, датчики движения — или прикрепить к дверям магнитные датчики. Если выяснится, что камеры все же нужны, и при этом интересы людей, попадающих в поле зрения, не будут нарушаться чрезмерным образом, использовать камеры разрешается.
При организации видеоохраны следует выбрать такой способ, при котором приватность ни одного владельца квартиры не нарушается чрезмерным образом. “Например, нельзя направлять камеру на дверь какой-то конкретной квартиры”, — сказала Иро. Следует выбрать, какая территория и под каким углом попадает в поле зрения камеры. Если вы хотите защитить хранящиеся в подъезде велосипеды, надо установить камеру так, чтобы в ее поле зрения была только территория, где хранятся велосипеды.
“Следить за кем-то в режиме реального времени запрещается, — подчеркнула Иро. — Также необоснованным будет предоставлять всем владельцам квартир доступ к наблюдению за видеоизображением”. Если камера засняла правонарушение, правление товарищества может вырезать из записи нужный фрагмент и передать его полиции.
Установите правила!
Прежде чем установить камеры, товарищество должно определить порядок их использования. Порядок использования камер обязательно должен включать в себя название квартирного товарищества и его контактные данные, цель обработки личных данных и правовое основание для этой обработки. Также в нем должно объясняться, кто и на каких условиях имеет доступ к записям и как долго хранятся записи.
О камерах надо сообщить всем
В подъезде на видном месте надо разместить таблички, сообщающие о наличии камер, и контактные данные. “Одного только изображения видеокамеры на такой табличке недостаточно”, — отметила Иро. На табличке должно быть название квартирного товарищества и его контактные данные, цель обработки личных данных, правовое основание для этой обработки и информация о том, где можно ознакомиться с порядком использования камер. Из таблички должно быть четко понятно, к кому обратиться, если человек, попавший в поле зрения камеры, хочет ознакомиться с видеозаписями, на которых он запечатлен.
Для того чтобы установка камер не обернулась головной болью, стоит заказать соответствующую услугу у экспертов по безопасности, которые предлагают не только оборудование, но и его установку.
“Если подъезд и окрестности дома охраняются камерами, при одном только их виде воры зачастую отказываются от кражи. И хотя видеозапись — хорошая возможность выяснить, что именно произошло, напоминаем, что хранение велосипедов и других вещей в подъездах противоречит правилам пожарной безопасности, поэтому велосипеды следует хранить в кладовках, где можно установить техническую охрану, например, датчики движения, магнитные датчики и т. д.” — напомнил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.