Просто незаменимы: 8 вещей, которые сделают атмосферу дома по-настоящему комфортной

Пуф — один из самых удобных предметов мебели. Он не занимает много места и легко встраивается в разный дизайн, а благодаря мобильности и небольшим габаритам пуф станет роскошным дополнением в любой комнате — от прихожей до спальни. Еще одно бесценное преимущество — на рынке можно найти модели с внутренним пространством для хранения и экономить место.

Как мы и говорили ранее, комфорт — это не только красота дома, но и безопасность. В современной квартире стоит предусмотреть видеонаблюдение: простое решение подарит вам уверенность в том, что в ваше отсутствие в дом не проникнут непрошеные гости, а дети не откроют двери незнакомцам. Современные камеры не портят интерьер и устанавливаются очень быстро, поэтому обязательно уделите этому вопросу особое внимание.

Проверьте качество обивки углов и каркаса, а также мягкость и плотность подушек для сидения. Лайфхак: попробуйте надавить на подушки рукой. Остались вмятины? Значит, диван не прослужит долго. Подушки быстро восстановили форму? Эта модель вам подходит. Помните, что диван может стать эффектным акцентом в интерьере: к примеру, желтая модель разбавит комнату в серых или черных оттенках, а синие или изумрудные диваны великолепно вписываются в светлые помещения.

Вспомните, как приятно вернуться домой после напряженного рабочего дня и расслабиться на удобном диване. Именно поэтому предмет мебели считается одним из основных ключей к созданию комфортной атмосферы в доме. Как подобрать идеальный диван? Отдавайте предпочтение моделям с прочным и крепким каркасом, которые не будут скрипеть и шататься.

Планируете благоустройство своего дома? Мы собрали восемь вещей, которые станут вашими незаменимыми помощниками.

Многие убеждены, что создать уютную и комфортную атмосферу дома очень легко: для этого нужно приобрести милый декор, грамотно продумать освещение и не перестараться с обилием деталей, пишет INMYROOM . Однако задача не так проста, как кажется на первый взгляд. В понятие “комфорта” входит не только привлекательный дизайн, но и микроклимат помещения, безопасность, а также удобство и функциональность окружающих предметов.

Еще одно интересное решение — кресло с оттоманкой. С такой мебелью отдых точно станет комфортнее. На оттоманку можно положить ноги или поставить рабочий ноутбук, а если вы приобретете яркое кресло, оно гарантированно будет поднимать настроение домочадцам и гостям.

Уютный текстиль из приятных материалов

Украшением гостиной или спальни станут декоративные подушки: для компактных пространств лучше выбрать маленькие модели 50×50, а для просторных комнат подойдут подушки размером 60×60 см или даже 70×70 см. Приятные тактильные ощущения от взаимодействия с предметами — еще одна важная составляющая комфорта, поэтому присмотритесь к бархатным изделиям и благородным тканям. Захотелось добавить изюминку? В этом помогут подушки с геометричными принтами, которые часто используют в сканди-интерьерах.

Уютный зимний вечер также невозможно представить без пледа: на рынке есть модели на любой вкус и цвет. Отличные варианты для дома — меховые и шерстяные пледы. А практичные хлопковые изделия являются гипоаллергенными и легко отстирываются.

Домашние растения

Сегодня человеку важно быть ближе к природе, а растения — самый легкий способ впустить природу в ваш дом. При создании зеленого оазиса следует соблюдать простые правила: небольшие растения гармонично смотрятся на открытых стеллажах и небольших столиках, а крупные цветы могут стоять на полу и заполнять визуальные пустоты.

Переживаете, что не справитесь с уходом и не запомните график полива? Современные технологии спасут ваш домашний сад от гибели: покупайте горшки с автополивом и радуйтесь уютной атмосфере и чистому воздуху.

Проектор

В свободное время многие любят собираться всей семьей и включать интересное кино. Как сделать процесс приятнее и комфортнее? Если позволяет площадь помещения, вы можете оформить полноценный домашний кинотеатр! Приобретайте удобные пуфы или кресла, устанавливайте проектор и наслаждайтесь любимыми фильмами по-новому.

“Умные” лампочки

Если вы все еще скептически относитесь к “умным” гаджетам, мы готовы попробовать поменять ваше мировоззрение. Представьте: чтобы включить свет в комнате, не нужно вставать с кровати, идти по темному коридору и искать выключатель. Достаточно голосовой команды или нажатия одной кнопки в приложении смартфона!

Более того, с “умными” лампочками вы сможете создавать уникальные световые сценарии для разных ситуаций: меняйте цвет освещения и устраивайте романтические ужины или атмосферные встречи с друзьями.

Увлажнитель воздуха

Микроклимат в доме напрямую связан с комфортом его жильцов. Если дома слишком сухой воздух, без увлажнителя не обойтись: в увлажненном воздухе нуждаются не только люди, но и растения, а также четвероногие друзья. К счастью, на рынке представлен широкий ассортимент моделей на любой вкус и цвет — от компактных увлажнителей для небольших квартир до “умных” устройств со встроенными ионизаторами и ароматизаторами.

Бывают и противоположные ситуации, когда воздух оказывается чересчур влажным: в этом случае добавляйте в список покупок осушитель воздуха.