Дизайнер назвала топ лучших подарков для дома, которым всегда будут рады
Что же подарить друзьям в дом на Новый год? Рассказывает профи, пишет INMYROOM.
С началом декабря мы начинаем думать о подарках для друзей и близких. Чтобы как-то сузить радиус поиска, дизайнер Ольга Казанцева поделится некоторыми мыслями по поводу оптимального выбора.
Что же подарить друзьям в дом на Новый год или новоселье, чтобы ваш подарок вписался и в интерьер, и в образ жизни хозяев, был уместен и радовал, а не оказался в кладовке и не был передарен? Основное правило здесь — надо знать, что человеку действительно надо. Но это не всегда возможно выяснить, а в ответ на вопрос: “Что тебе подарить?” есть большой риск услышать: “Ой, да ничего не надо!” Поэтому я постаралась составить список универсальных правил и подарков.
Все, что имеет обыкновение заканчиваться
Хороший кофе, редкие конфеты, экзотические фрукты. Мыло ручной работы с добавками кофе, корицы, розы, цитрусовой цедры и прочих приятностей. Да, это довольно интимный подарок, но вы же сами знаете, кому его можно и нужно преподнести и кого он особенно порадует. Мылом пользуются все, и оно умеет прекрасно заканчиваться.
Хороший текстиль нейтральных оттенков
Пушистые полотенца отельного качества всегда будут к месту, дому и телу. А кашемировый плед порадует и согреет не только зимой — у нас есть еще весна, осень и суровое российское лето.
Срезанные цветы
Пучок веток эвкалипта — стоит долго, освежает воздух, украшает интерьер. Охапку лаванды, ранункулюсы или гипсофилы — выбирайте небанальные сочетания без ярко выраженного аромата. В новогодние праздники уместно подарить небольшую пихту в горшке или срезанные хвойные ветки.
Оригинальные мелочи для сервировки
Например, подставка — этажерка под закуски или элегантная ложечка для кофе. Даже если придется не к душе, места много не займет, и одариваемому не надо будет арендовать склад для ненужных подарков. В крайнем случае увезет себе на дачу.
Бокалы
Бокалы дарить можно смело, потому что это, как говорят в театре, исходящий реквизит и вместе с тем нужная в хозяйстве вещь. Если бокалами активно пользоваться, они частенько бьются, а значит, имеют обыкновение заканчиваться. А тут и вы со своим подарком!
Свечи
Свечи можно выбрать предельно лаконичные, минималистичных форм и нейтральных цветов, литые или скрученные из вощины. Некоторое время такая свеча может служить интерьерным аксессуаром, а потом ее нужно использовать по назначению для создания таинственной и праздничной атмосферы.
Подарки, с которыми нужно быть аккуратными:
- Крупные предметы декора. Будьте очень осторожны и дарите габаритные предметы в интерьер, только если на 100% уверены, что подарок несомненно украсит его. Имейте в виду, что вы не знаете, по какому принципу хозяева наполняют свое жизненное пространство деталями. Может, именно в тот угол, куда вы купили картину, хозяева уже заказали и ждут другой декор? Если сомневаетесь, покупку лучше согласовывать с одариваемым.
- Большие столовые сервизы. Они требуют почтительного отношения к себе и как минимум большой презентабельной столовой, а в большинстве домов супницу ставить некуда.
- Мелкую бытовую технику. Кухонные комбайны, миксеры, блендеры облегчают повседневную жизнь, но могут оказаться совершенно лишними на конкретной кухне. Поэтому лучше заранее спросить, что необходимо именно этому человеку.
Проявляя свою творческую фантазию при выборе подарков, руководствуйтесь этими несложными правилами. И тогда с любовью и вниманием выбранные вами дары не только порадуют, но и оставят долгое приятное послевкусие, как всякий настоящий праздник!