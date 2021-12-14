Дизайнер назвала топ лучших подарков для дома, которым всегда будут рады

С началом декабря мы начинаем думать о подарках для друзей и близких. Чтобы как-то сузить радиус поиска, дизайнер Ольга Казанцева поделится некоторыми мыслями по поводу оптимального выбора.

Что же подарить друзьям в дом на Новый год или новоселье, чтобы ваш подарок вписался и в интерьер, и в образ жизни хозяев, был уместен и радовал, а не оказался в кладовке и не был передарен? Основное правило здесь — надо знать, что человеку действительно надо. Но это не всегда возможно выяснить, а в ответ на вопрос: “Что тебе подарить?” есть большой риск услышать: “Ой, да ничего не надо!” Поэтому я постаралась составить список универсальных правил и подарков.

Все, что имеет обыкновение заканчиваться



Хороший кофе, редкие конфеты, экзотические фрукты. Мыло ручной работы с добавками кофе, корицы, розы, цитрусовой цедры и прочих приятностей. Да, это довольно интимный подарок, но вы же сами знаете, кому его можно и нужно преподнести и кого он особенно порадует. Мылом пользуются все, и оно умеет прекрасно заканчиваться.



Хороший текстиль нейтральных оттенков



Пушистые полотенца отельного качества всегда будут к месту, дому и телу. А кашемировый плед порадует и согреет не только зимой — у нас есть еще весна, осень и суровое российское лето.



Срезанные цветы



Пучок веток эвкалипта — стоит долго, освежает воздух, украшает интерьер. Охапку лаванды, ранункулюсы или гипсофилы — выбирайте небанальные сочетания без ярко выраженного аромата. В новогодние праздники уместно подарить небольшую пихту в горшке или срезанные хвойные ветки.



Оригинальные мелочи для сервировки



Например, подставка — этажерка под закуски или элегантная ложечка для кофе. Даже если придется не к душе, места много не займет, и одариваемому не надо будет арендовать склад для ненужных подарков. В крайнем случае увезет себе на дачу.



Бокалы