ФОТО | Пожилая пара украсила свою усадьбу к праздникам: люди съезжаются посмотреть даже в морозы
Литовцы в этом году продолжают удивлять праздничными уникальными украшениями. Особое внимание привлекла усадьба в Ужвентисе (Кельмеский район). 10 лет назад усадьбу приобрели Регина и Антанас. С тех пор они каждый год украшают ее к праздникам. В этом году на усадьбу приезжают посмотреть люди из окрестных населенных пунктов, делятся фотографиями в социальных сетях, пишет RuDelfi.lt.
Регина рассказала, что они с мужем решили украшать усадьбу, поскольку праздники для них очень важны. С каждым годом декораций в усадьбе становилось все больше. Они заранее готовятся к празднику.
“Мы начинаем все делать во второй половине ноября или в середине месяца. Сначала вешаем гирлянды, а потом уже решаем, что и где расставлять на земле”, — сказала Регина.
“Расходы бывают каждый год, гирлянды обрываются, их приходится менять, лампочки перегорают, какие-то соединения докупаем. Конечно покупаем и новые декорации — звезды, снежинки”, — рассказала женщина.
Регина рассказала, что немало людей приезжает в усадьбу, чтобы увидеть декорации вживую.
“Много людей приезжает. В пятницу было очень много людей, даже в холода приезжали. Мы вечером всегда открываем калитку, чтобы все желающие могли войти во двор, походить, полюбоваться декорациями, люди фотографируются, мы приготовили конфеты для детей”, — продолжила она свой рассказ.