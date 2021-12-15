ФОТО | Пожилая пара украсила свою усадьбу к праздникам: люди съезжаются посмотреть даже в морозы

Регина рассказала, что они с мужем решили украшать усадьбу, поскольку праздники для них очень важны. С каждым годом декораций в усадьбе становилось все больше. Они заранее готовятся к празднику.

“Мы начинаем все делать во второй половине ноября или в середине месяца. Сначала вешаем гирлянды, а потом уже решаем, что и где расставлять на земле”, — сказала Регина.

“Расходы бывают каждый год, гирлянды обрываются, их приходится менять, лампочки перегорают, какие-то соединения докупаем. Конечно покупаем и новые декорации — звезды, снежинки”, — рассказала женщина.

Регина рассказала, что немало людей приезжает в усадьбу, чтобы увидеть декорации вживую.

“Много людей приезжает. В пятницу было очень много людей, даже в холода приезжали. Мы вечером всегда открываем калитку, чтобы все желающие могли войти во двор, походить, полюбоваться декорациями, люди фотографируются, мы приготовили конфеты для детей”, — продолжила она свой рассказ.