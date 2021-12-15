ФОТО | Тренды украшения рождественского стола в 2021 году: советы дизайнера

Чтобы добиться единого внешнего вида, основными цветами должны быть зеленые и естественные тона. Текстиль может быть с ярким рисунком. Посуда должна быть простого дизайна в белых или пастельных тонах, а праздничное настроение можно создать с помощью золота или ярких акцентов. Светодиодные новогодние огни тоже помогают создать новогоднее настроение.

В оформлении стола, вдохновленном природой, особое внимание уделяется элементам природы: ветвям деревьев и сосновым шишкам. Например, в качестве центрального украшения стола можно использовать небольшую новогоднюю елку или ветку дерева, а для украшения тарелок использовать сосновые шишки.

Можно добавить завершающие штрихи к столу, добавив елочные венки и свечи, чтобы сделать его праздничнее и теплее.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить — если вы хотите, чтобы ваш стол выглядел красиво и аккуратно, не храните на столе всю еду сразу. В случае нехватки места лучшим решением будет тележка или поднос для лишних тарелок, чая или еды.

Дизайнер интерьера напоминает, что для красивого стола не всегда нужно покупать новую посуду — вы можете использовать ту, которая есть у вас, а для создания единого целого на столе использовать украшения. “Например, главным украшением стола может быть небольшая елочка со светодиодной подсветкой. Также вы можете украсить каждую тарелку украшением. Это может быть что-то, что члены семьи могут взять с собой на память”, — говорит Римкус.

“Во-первых, стиль стола, цветовая палитра и украшения должны соответствовать интерьеру комнаты. Они должны быть одного стиля и дополнять друг друга. Например, одними и теми же елочными игрушками можно украсить и елку, и стол. Стулья также можно дополнить подушками подходящего цвета, и, конечно, для создания уюта добавить больше праздничного освещения”, — говорит дизайнер интерьеров IKEA Дариус Римкус.

Как выбрать стиль украшения новогоднего стола, который бы не только выделялся, но и гармонировал с интерьером дома?

Следуя традициям

Вы мечтаете о том, чтобы новогодние застолья напоминали праздники с бабушкой и дедушкой? Ностальгические рождественские традиции также могут стать вдохновением для украшения праздничного стола.

Создать такой образ поможет использование элементов с традиционным декором: линий, цветов, ромбов, белого и красного цветов. Сочетайте их с зеленью и аксессуарами из натуральных материалов, таких как солома и дерево. Для такого стола также отлично подходят изделия ручной работы.

Этот стол очень подходит для более традиционных интерьеров, а также для тех, кто жаждет уютного Рождества в деревне или на природе.

Выбор для смелых

Столик на двоих, которые проводят праздники в своем городском доме, тоже можно украсить более смело. „В украшении такого стола никогда не ошибешься. Так как вас только двое, то одну половину стола можно украсить чем-то ярким. Для гармоничного вида выберите одну тему, которой будете придерживаться, например, елочка, конкретный цвет или материал“, — говорит дизайнер.

Кто сказал, что зеркала нельзя использовать в качестве настольных ковриков? Зеркала со световыми цепочками создают неповторимые отблески и добавляют шарма комнате. Цель в том, чтобы найти украшения, которые можно использовать не только для новогодних праздников, но и для других. Такое решение лучше всего подходит для современного интерьера.

Элегантный праздничный ужин

Тем, кто предпочитает праздничный, нарядный и яркий вид на рождественском столе, стоит помнить правило — лучше меньше, да лучше. Выбирайте текстиль с чистыми ровными линиями. Также определитесь с цветовым сочетанием: смешайте светлые тона с темно-коричневым или черным. Затем добавьте блеска, выбрав серебряные или золотые акценты. Классическое сочетание черного и белого всегда нарядно, золото добавляет столу еще больше элегантности. Стекло в свою очередь создает более чистый и воздушный вид на столе.

Такой стиль стола лучше всего подходит для современных интерьеров и просторных помещений.

Легко и повседневно

Ежедневный и простой столовый набор подходит практически для всех типов комнат, а также отлично подходит для семей с детьми, которые ценят красочный, но простой дизайн.

Основная идея — выбрать для центра стола крупный декор, одновременно декоративный и функциональный. Например, поднос со специями или чайник с елочными игрушками. Используйте легкий/узорчатый текстиль, простую посуду и металлические текстуры. Другие украшения должны быть смелыми, заметными и изготовлены из аналогичных материалов. Хорошо подойдут более темные оттенки, такие как серый, черный, бордовый, лесной зеленый и т.д. Цветовая гамма стола на фото основана на золотистых и зеленых тонах, которые также можно украсить более яркими тонами, такими как красный и оранжевый. Также могут быть добавлены более сильные графические элементы.

*Опрос был заказан IKEA и проведен Norstat в октябре 2021 г. Было опрошено 500 респондентов.