Евросоюз снизит углеродные выбросы зданий до нуля к 2030 году. Что это изменит?

К 2027 году все новые общественные здания на территории Евросоюза должны будут иметь нулевой уровень углеродных выбросов. Все остальные новые постройки должны прийти к этому показателю к 2030 году, говорится в материалах на сайте Европейской комиссии (ЕК).

ЕК подготовила новые минимальные стандарты энергоэффективности, требующие, чтобы 15% нежилых зданий с наихудшими показателями к 2027 году имели бы сертификаты энергоэффективности уровня F, а не уровня G, как сейчас. Жилые дома нужно будет привести к новым стандартам к 2030 году, говорится в сообщении.

Сертификаты энергоэффективности содержат общедоступную информацию о потреблении энергии. Обязанность иметь такой сертификат распространяется в том числе на здания, подвергающиеся капитальному ремонту, и на все общественные постройки, уточняется в сообщении.

Здания или строительные блоки, которые предлагаются на продажу или в аренду, также должны иметь сертификат, а класс их энергоэффективности необходимо будет указывать во всех рекламных объявлениях.

“На здания в Европе приходится 36% выбросов парниковых газов, поскольку большинство из них не относятся к энергоэффективным и по-прежнему в основном работают на ископаемом топливе. Нам нужно срочно что-то делать с этим, поскольку более 85% сегодняшних зданий все еще будут стоять в 2050 году, когда Европа должна уже будет стать климатически нейтральной”, — отметила комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Нередко малообеспеченные люди живут в наименее энергоэффективных домах и поэтому с трудом оплачивают счета, отметила Симсон. По ее словам, реконструкция не только снизит число вредных выбросов в атмосферу, но и сократит затраты граждан на электроэнергию.

Еврокомиссия ранее выбрала зеленую столицу Европы на 2022 год. Ею стал Гренобль, где расположен самый высокопоточный исследовательский ядерный реактор в мире. Гренобль обошел в конкурсе Таллин, Дижон и Турин.