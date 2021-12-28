Морозы крепчают. Как защитить свой телефон в холодную погоду?

Эксперт по технологиям Екатерина Мишина считает, что если вам все равно приходится звонить или отвечать на звонок в уличных условиях, то стоит подумать об использовании беспроводных наушников. “Таким образом, вы можете держать свой телефон в тепле, совершая необходимые звонки и зная, что время автономной работы аккумулятора не уменьшается так быстро из-за холода”, — описывает она. Однако, если поблизости есть какое-то помещение, куда можно зайти, чтобы позвонить, то, по ее словам, лучше рассмотреть этот вариант.

Поскольку холод влияет на аккумулятор и значительно сокращает срок его работы, то, по словам Мишиной, стоит держать телефон в более теплом месте, нежели во внешнем кармане верхней одежды. “Если вы используете аккумуляторный банк, то применяется тот же принцип”, — отмечает она. Да и другие места — такие как холодная машина или внешний карман рюкзака — также слишком холодные и оказывают значительное пагубное влияние на аккумулятор телефона. “Если вы знаете, что запланировано долгое нахождение вне помещения и вам нужно будет использовать свой телефон, то рекомендуется заранее полностью зарядить аккумулятор”, — советует эксперт. Функция быстрой зарядки новых телефонов позволяет устройствам полностью заряжаться за 18 минут до 60%, и за 38 минут — до 100%, рассказывает Екатерина на примере модели Huawei nova 9.

В наших широтах холодная погода неизбежна, поэтому именно пользователям смартфонов нередко приходится иметь дело с быстро разряжающейся батареей или медленно работающим на холоде телефоном. “Низкие температуры замедляют вырабатывающие электричество химические реакции до такой степени, что аккумулятор телефона неизбежно теряет заряд”, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина . Например, некоторые производители даже указали, что, хотя их телефоны могут выдерживать низкие температуры, минимальная рабочая температура, рекомендуемая для конкретных моделей, составляет ноль градусов.

3. Перевести телефон в экономный режим

Еще один способ сэкономить заряд аккумулятора — снизить энергопотребление телефона. “Для этого вы можете отключить Wi-Fi, GPS и Bluetooth, включить режим экономии аккумулятора, уменьшить подсветку и закрыть приложения, которые в настоящее время не используются”, — говорит Мишина, отмечая, что, например, в телефонах Huawei такие настройки можно применить одним жестом и управлять ими из одного меню.

4. Делайте меньше фото и видео

По словам Мишиной, многие пользователи могут не считаются с тем, что съемка фото и видео сильно расходует заряд батареи телефона — и особенно в холодную погоду. “Пребывание на прекрасной зимней погоде определенно вызывает желание запечатлеть все как на фото, так и на видео, но в то же время это требует много энергии от устройства, и это обязательно следует учитывать”, — отмечает она, добавляя, что то же самое и с видеозвонками.

5. Не замерзайте сами

Даже если само устройство выдерживает холод, оно все же может быть не столь работоспособно из-за ваших замерзших пальцев, которые препятствуют привычному использованию устройства. “При замерзших пальцах распознавание отпечатков пальцев или перелистывание меню могут вообще не работать. Кроме того, изображение на экране телефона может быть размытым из-за холода, а текст и цвета могут двоиться”, — описывает Мишина, и именно поэтому важно, чтобы само устройство и руки пользователя были бы в тепле. Помимо обычных перчаток, одним из решений здесь является специальные смарт-перчатки, которые не мешают пользоваться телефоном после разблокировки и их не приходится снимать.

6. Не торопитесь снова запускать телефон

Если в течение длительного времени вы были на холоде и в результате этого аккумулятор устройства разрядился, то следует избегать быстрой зарядки смарт-устройства, которое из минусовой температуры попало в теплое помещение. “При низких температурах химические реакции, вызванные движением ионов лития внутри батареи, замедляются, и, поскольку сама батарея еще холодная, зарядка батареи в этом состоянии не вызывает никаких новых реакций”, — поясняет Мишина.

Также может случиться так, что, когда вы находились на улице, на телефон попал снег или дождь, и в этом случае невидимый невооруженным глазом слой наледи может конденсироваться в теплом помещении. По словам Мишиной, это может привести к серьезным повреждениям из-за влаги, поэтому перед зарядкой стоит убедиться, что телефон сухой и согрелся. “Хотя телефон можно держать рядом с радиатором для ускорения процесса нагрева, все же следует следить за тем, чтобы мобильный телефон не находился слишком близко к источнику тепла и не перегревался”.