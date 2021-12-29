ФОТО | От поля для гольфа до фермы с альпаками: мультимиллионер и сооснователь Bolt приобрел роскошный хутор в Пярнумаа

Основатели Bolt, братья Маркус (28) и Мартин Виллиг (43), несмотря на глобальные масштабы своей фирмы, все равно не забывают об Эстонии. В сентябре фирма Мартина приобрела хуторской комплекс в Пярнумаа, в который входит яхтенный причал, смотровая вышка, ферма с альпаками и овцами, полем для гольфа и несколькими прудами.

Хутор Мартин приобрел через Laaneserva OÜ, которая принадлежит его второму предприятию ZERO Media. Вокруг комплекса раскинулось около 36 гектаров земли, которые делают место поистине приватным, но также позволяют сделать из хутора замечательную туристическую достопримечательность.

Интересно, что десять лет назад этот участок был связан со скандалом, так как на нем без разрешения на строительство была возведена смотровая вышка высотой 24 метра, которая находится там до сих пор. На сегодняшний день все юридические проблемы были улажены и хутор разросся.

Среди почти десятка зданий на территории комплекса есть, например, жилой дом площадью 500 м2, дом для прислуги, две сауны, хлев для овец и несколько подсобных зданий.

Мартин Виллиг не пожелал комментировать, какие у него планы на свеже приобретенную недвижимость.