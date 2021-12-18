Даже самым обеспеченным стоит покупать жилье с помощью кредита — по одной простой причине

По словам Ребане, если у человека есть выбор между покупкой квартиры или дома сразу или с помощью жилищного кредита на покупку жилья, последний вариант предпочтительнее. Это простая логика инвестирования, а причина кроется в доходности.

“Если вы инвестируете имеющиеся у вас деньги, ожидаемая прибыль будет гораздо выше, чем 2% процента, которые в настоящее время в среднем выплачиваются за кредит на покупку жилья. На сегодняшнем рынке целевые показатели доходности начинаются минимум с 5%, а в некоторых случаях даже достигают 10%. Есть также некоторые сторонники инвестирования, которые нацелены на доходность в 30%, и это, конечно, более экстремальные случаи, но даже если целевая доходность составляет всего 5%, это уже в 2,5 раза выгоднее, чем проценты, выплачиваемые по жилищному кредиту”, — объясняет Ребане.

Простой расчёт поможет проиллюстрировать это. “Если я инвестирую 400 000 евро, и моя целевая доходность составляет 5%, я заработаю 20 000 евро. Если я не сниму эти деньги, то это уже 5% от 420 000 евро, и так далее, — иллюстрирует он. — Однако эмпирическое правило гласит: если процентная ставка ниже целевой доходности, стоит приобрести недвижимость с помощью кредита на покупку жилья и инвестировать свободные средства”.

Но что происходит, когда речь идёт об очень ценном имуществе? “Обычно каждый банк имеет свой лимит, то есть определённую максимальную сумму, на которую будет выдан жилищный кредит. Так, если речь идёт о недвижимости стоимостью, скажем, в два миллиона евро, то недвижимость такой стоимости уже может находиться в пределах лимитов банка”, — объясняет Ребане.

Это также является причиной того, что в таких случаях кредиты предоставляются только клиентам Private Banking или в исключительных случаях. “Это объясняется очень простой логикой: поскольку такая недвижимость эксклюзивна, на вторичном рынке могут возникнуть проблемы с её последующей продажей”, ­– отмечает Ребане. Кроме того, в таких случаях уровень собственного финансирования обычно выше, и банк финансирует, например, 50% от общей стоимости.