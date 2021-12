ФОТО | Альтернатива квартире: латвийская компания начинает производство модульных домов площадью 60 и 100 кв.м.

Сейчас MyCabin производит каркасный дом My Milla (25 кв.м.), дом для работы и отдыха My Kalmus (17 кв.м.) и дом-баню My Galia (9 кв.м.). Модульные дома поставляются полностью готовыми, и в их производстве используются долговечные материалы преимущественно латвийского производства. Жилые дома, достигающие и превышающие площадь 60 кв.м., будут возводить прямо на месте.