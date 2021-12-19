ФОТО | Альтернатива квартире: латвийская компания начинает производство модульных домов площадью 60 и 100 кв.м.

Но где найти такой домик, да чтобы он еще и соответствовал пожеланиям всех членов семьи? Латвийская компания MyCabin начала свою деятельность в 2020 году, предлагая клиентам загородные модульные дома трех разных размеров. Первый год работы подтвердил большой интерес к долговечным каркасным домам, и в этом году компания планирует расширить свой “модельный” ряд домов, включив в него жилые дома площадью 60 кв.м. и 100 кв.м.

Как отметил руководитель предприятия Гиртс Драугс, существует большой спрос на долговечные модульные дома. Компания в будущем году планирует увеличить производственные мощности и обеспечить также производство жилых домов, которые послужили бы альтернативой покупке квартиры. “Этот год доказал, что мы разработали загородные дома, соответствующие потребностям рынка. Кроме того, следуя интересам покупателей, мы решили предложить также небольшие жилые дома, которые позволили бы наслаждаться удобствами частного дома, избежав трудностей в процессе строительства”, — отмечает Гирт Драугс.

Сейчас MyCabin производит каркасный дом My Milla (25 кв.м.), дом для работы и отдыха My Kalmus (17 кв.м.) и дом-баню My Galia (9 кв.м.). Модульные дома поставляются полностью готовыми, и в их производстве используются долговечные материалы преимущественно латвийского производства. Жилые дома, достигающие и превышающие площадь 60 кв.м., будут возводить прямо на месте.

В следующем году компания планирует разработку проектов 40 загородных домов, что в два раза больше, чем в 2021 году. Компания продолжит фокусироваться на оптимизации производственных процессов и привлечении финансирования для увеличения производственных мощностей и удовлетворения растущего потребительского спроса. “Инвестировав 500 000 евро, в следующем году мы планируем начать строительство поселка домов MyCabin в Рижском районе. В целом в 2022 году планируется реализовать до шести жилых домов, которые поступят в продажу уже во втором квартале будущего года”, — добавляет Гиртс Драугс.