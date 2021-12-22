Дизайн и интерьер
22.12.2021, 11:30

Гламур 20-х, “богемная” елка и самодельные венки. Что предлагают эстонские бренды к наступающим праздникам?

 
Советы экспертов Kaubamaja, JOIK, ShiShi
Ханна Лоодмаа, Алена Ээсмаа / Hooaeg, Joik, ShiShi
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Марек Метслайд, Крыыт Таркмель / Kaubamaja, Joik, ShiShi
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ФОТО: Krõõt Tarkmeel

Несмотря на то, что нынешнее сложное время не предполагает больших торжеств, модные и дизайнерские тренды этой зимы настойчиво сигналят: праздники заслуживают того, чтобы их отмечали! Снова актуальны стразы и пайетки, и дома царит магия роскоши. Ну а отметить праздник со вкусом можно и в небольшом кругу семьи и друзей, пишет журнал JANA Luxury.

Подсказка от консультантов Kaubamaja: новогодние шары и украшения предназначены не только для елки, смело разместите их на столе и даже развесьте на стульях вокруг стола.

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