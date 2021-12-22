Гламур 20-х, “богемная” елка и самодельные венки. Что предлагают эстонские бренды к наступающим праздникам?

Несмотря на то, что нынешнее сложное время не предполагает больших торжеств, модные и дизайнерские тренды этой зимы настойчиво сигналят: праздники заслуживают того, чтобы их отмечали! Снова актуальны стразы и пайетки, и дома царит магия роскоши. Ну а отметить праздник со вкусом можно и в небольшом кругу семьи и друзей, пишет журнал JANA Luxury.