Активность на рынке недвижимости в ноябре стала рекордной за 14 лет

В прошлом месяце на рынке недвижимости было совершено 5350 сделок купли-продажи. Этот показатель на 11% выше, чем был в ноябре прошлого года, однако в сравнении с октябрем текущего года активность на рынке недвижимости изменилась не сильно. В ноябре в Таллинне совершили 1103 сделки купли-продажи квартир. Последний раз большее количество сделок было совершено в 2007 году.

В ноябре было совершено на 517 сделок купли-продажи больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 31 сделку больше, чем в прошлом месяце.

Самый большой вклад в активность рынка в годовом сравнении внесли сделки с квартирами. В ноябре было совершено 2724 сделки, что на пятую часть больше, чем в аналогичном промежутке прошлого года. Сделок купли-продажи незастроенной земли было совершено 1402, или на 5% меньше. Сделок по продаже застроенных земельных участков было заключено 920 — на 11% больше.

Более четверти сделок с недвижимостью, совершенных в столице, касались купли-продажи новостроек. В Тарту совершили 216 сделок купли-продажи недвижимости, что означает 23-процентный рост в сравнении с прошлым годом. В Пярну рост составил 6%, было продано 102 квартиры.

В ноябре средняя стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне была 2458 евро, что выше, чем в аналогичный период прошлого года на 16%. В Тарту средняя стоимость квадратного метра — 1892 евро, в Пярну — 1777 евро, годовой рост составил 9% и 32% соответственно.