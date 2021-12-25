В этом году на покупку и строительство энергоэффективных домов выдано кредитов на 210 млн евро

Учитывая, что энергоэффективность жилья является одним из ключевых пунктов европейской программы зелёного поворота (на жильё приходится около 40% всех выбросов CO2), банки уделяют особое внимание финансированию устойчивых решений. Swedbank начал предлагать специальные кредиты на повышение энергоэффективности индивидуальных, двухквартирных и рядных домов уже в ноябре 2020 года. Этот продукт позволяет финансировать такие мероприятия, как изоляция отдельных конструктивных элементов здания (стен, полов, потолков, крыши, фундамента и т. д.), установка централизованной или местной системы вентиляции с рекуперацией, замена дверей и окон, установка приборов контроля отопления и энергосберегающих решений (солнечные батареи, светодиодное освещение и т. д.). В Эстонии клиенты Swedbank в этом году взяли кредитов на энергоэффективность жилья на сумму 8,5 млн евро, по сравнению с 14 млн евро в странах Балтии в целом. Средний размер кредита на энергоэффективность жилья в Эстонии в этом году составляет 42 000 евро. Большинство людей будут использовать кредит для утепления своего дома, что также позволит сэкономить больше всего денег в будущем. Замена окон/дверей, систем отопления и установка солнечных батарей также пользуются популярностью.