В этом году на покупку и строительство энергоэффективных домов выдано кредитов на 210 млн евро
В 2021 году спрос на энергоэффективные дома удвоился, и Swedbank выдал в странах Балтии кредитов на сумму 210 млн евро для покупки или строительства домов с наивысшим классом энергоэффективности (A или выше). Из них 109 млн евро было выдано на дома класса А+/А++ в Литве и 76 и 25 млн евро на дома класса А в Эстонии и Латвии соответственно.
В странах Балтии Swedbank предлагает кредиты на повышение энергоэффективности существующих частных домов с ноября 2020 года и уже использовал эту возможность на сумму 14 млн евро.
Учитывая, что энергоэффективность жилья является одним из ключевых пунктов европейской программы зелёного поворота (на жильё приходится около 40% всех выбросов CO2), банки уделяют особое внимание финансированию устойчивых решений. Swedbank начал предлагать специальные кредиты на повышение энергоэффективности индивидуальных, двухквартирных и рядных домов уже в ноябре 2020 года. Этот продукт позволяет финансировать такие мероприятия, как изоляция отдельных конструктивных элементов здания (стен, полов, потолков, крыши, фундамента и т. д.), установка централизованной или местной системы вентиляции с рекуперацией, замена дверей и окон, установка приборов контроля отопления и энергосберегающих решений (солнечные батареи, светодиодное освещение и т. д.). В Эстонии клиенты Swedbank в этом году взяли кредитов на энергоэффективность жилья на сумму 8,5 млн евро, по сравнению с 14 млн евро в странах Балтии в целом. Средний размер кредита на энергоэффективность жилья в Эстонии в этом году составляет 42 000 евро. Большинство людей будут использовать кредит для утепления своего дома, что также позволит сэкономить больше всего денег в будущем. Замена окон/дверей, систем отопления и установка солнечных батарей также пользуются популярностью.
“Банки должны сыграть важную роль в переходе к устойчивой и низкоуглеродной экономике, поэтому мы решили играть более активную роль во имя более зелёного будущего. Именно поэтому Swedbank сосредоточился на финансировании высококачественных и устойчивых решений, которые не только повышают экологичность, но и помогают сохранить стоимость недвижимости. Спрос на более энергоэффективную недвижимость всегда будет выше, чем на обычную недвижимость, особенно в условиях продолжающегося роста цен на энергоносители. Если сравнивать три балтийские страны, то наибольшее количество кредитов на энергоэффективность (8,5 млн евро) выдано в Эстонии, в Литве таких кредитов выдано на 3,8 млн евро, в Латвии — на 1,7 млн евро”, — сказала руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
Кроме частных лиц, Swedbank предоставляет кредиты на повышение энергоэффективности квартирным товариществам, что позволило значительно снизить расходы на отопление и улучшить качество жизни владельцев квартир.
В 2021 году более 100 квартирных товариществ получили кредиты на комплексный ремонт многоквартирных домов. Поскольку размеры товариществ различны, средняя сумма кредита в этом году составила около 0,5 млн евро, чему также способствовала поддержка, оказанная KredEx.
“Взгляд на статистику по энергоэффективным домам и выданным на них кредитам показывает ожидаемую тенденцию к росту. Если в начале года энергоэффективные дома (дома класса А) составляли 16% от общего числа новых домов, приобретённых с помощью кредитов Swedbank, то к концу 2021 года этот показатель составит около 35%. Аналогичная тенденция наблюдается и в соседних странах: в Латвии кредиты на дома класса А составляют 14% от всех выданных в этом году жилищных кредитов, а в Литве 20% всех выданных в этом году жилищных кредитов приходится на дома класса А+/А++”, — добавила Пяргма.