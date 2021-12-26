Как легко, просто и бюджетно создать новогодний интерьер для дома

Дети могут самостоятельно изготовить новогодние игрушки и украшения. Для этого необходимо найти все возможные яркие ленточки, бусинки, пуговки и многое другое, что уже навряд ли пригодится в дальнейшем.

Вот уже на протяжении многих лет украшение окон играет большую роль. Декорируют окна снежинками, а также новогодними персонажами, гирляндами и разноцветными блестящими лентами, мишурой. С большим энтузиазмом и восторгом к такому процессу подходят дети. Украшение можно изготовить не только из цветной бумаги, но и с помощью витражных красок. Гирлянды также можно сделать самим.

Какая бы елка ни присутствовала на вашем празднике, комнаты можно украсить веточками от живой ели. Будут ли они стоять в вазе или закреплены на стене, аромат свежей елочки только добавит хорошего настроения к надвигающемуся празднику.

Сервировка

Особого внимания требует украшение стола. Тут должна присутствовать единая цветовая гамма в выборе скатерти, салфеток и общего декора. Оригинальным дополнением станут свечи, также подобранные по цветовой палитре к сервировке. Но сначала необходимо определиться с цветом скатерти.

Классический вариант — красный фон с белым орнаментом. Далее выбрать салфетки, которые будут контрастировать со скатертью. Для более изысканного вида стола салфетки можно оформить в виде различных форм. Конечно, придется потренироваться предварительно и выбрать оптимальный вариант.

Стулья, оформленные под цвет общего декора, создадут более уютную обстановку. На спинку стула можно приобрести чехол или самостоятельно украсить, обвязав спинку широкой лентой и завязав большой изящный бант. Бант можно оформить с помощью шишек, елочных небольших шаров и всего, на что хватит вашей фантазии.