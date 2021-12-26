Парфюмер рассказала об опасности натуральных эфирных масел в квартире

По ее словам, натуральные эфирные масла могут оказаться сильными аллергенами, и их концентрация в доме не должна превышать определенный уровень, рассчитать который самостоятельно не всегда возможно.

“Поэтому наилучшим решением будет выбор состава аромата, в котором формула построена из смешанных ингредиентов — натуральных эфирных масел и синтетических душистых веществ. Такой баланс ингредиентов в формуле приводит к стабильности и соблюдению сроков годности. Также смешанный состав не навредит здоровью. Особенно это актуально для тех, у кого есть склонность к аллергии”, — пояснила Нестерова.

Она рассказала, что для создания приятного запаха в квартире можно использовать несколько способов. В частности, можно купить ароматический диффузор (интерьерные духи), представляющий собой флакон с ароматной жидкостью и палочками, через которые происходит распространение молекул пахучей жидкости.

Также, отметила парфюмер, хорошо заполняют помещение приятными запахами спреи для текстиля и предметов в интерьере: ковров, штор, поверхностей мягкой мебели.

По словам Нестеровой, разные ноты ароматов будут по-разному воздействовать на людей, живущих в доме.

“Самый верный способ взбодриться, ощутить прилив сил и энергии — использовать цитрусовые запахи. Бергамот, сочный апельсин, лимон, нероли, лайм, грейпфрут или мандарин — это те ноты в ароматическом диффузоре или спрее, которые придают сил, энергичности”, — рассказала парфюмер.

Если же в семье слишком конфликтная обстановка, то цитрусовые ноты будут, наоборот, противопоказаны. Смягчить напряжение помогут ванильные ноты в сочетании с древесными оттенками, посоветовала Нестеровава.

Испытать эмоции радости позволит запах свежескошенной травы, а оттенки выпечки придадут интерьеру ощущение уюта и комфорта. “Если же хочется настроиться на рабочий лад, то в этом поможет диффузор с хвойными нотами, поставленный у изголовья кровати на ночь”, — добавила она.