Пенсионные фонды LHV инвестируют в проект по развитию недвижимости компании Liven

На основании договора между AS LHV Varahaldus и Liven AS пенсионные фонды LHV предоставят Liven гарантированный кредит на развитие в размере 2,4 миллиона евро с годовой доходностью 8%. Liven направит кредит в девелоперский проект на Кадака теэ 88в Таллинне , чтобы к концу 2026 года построить 17 от двух- до четырехэтажных многоквартирных домов, в которых будет в общей сложности приблизительно 400 качественных квартир.

“Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве с местными предпринимателями, которые имеют смелость выделяться и браться за особые проекты. Liven — определенно один из застройщиков, который обращает на себя внимание на рынке недвижимости дизайном и качеством своего жилья”, — сказала Маарья Пярс, управляющий портфелем активных фондов LHV. “С точки зрения клиента пенсионного фонда, помимо доходности инвестиций, безусловно, важно, чтобы кредит был надлежащим образом обеспечен ипотекой на недвижимость. Мы уверены, что проект на Кадака теэ 88 станет ходовым товаром на рынке жилой недвижимости”, — добавила управляющий портфелем LHV.

Помимо автомагистрали, квартал будет соединен с центром города удобной дорожкой для легкого транспорта, в шаговой доступности будет находиться магазин, а в самом квартале будет создан общественный парк.

Цель Liven — создавать жилье с хорошей планировкой, необычным внутренним дизайном и продуманными деталями — другими словами, качественные квадратные метры. “Во всех проектах Liven мы привлекаем покупателя жилья на ранней стадии, чтобы учесть его потребности. В рамках проекта на Кадака теэ 88 планируется создать целостную жилую среду, которая, с одной стороны, имеет удобное сообщение с центром города, а с другой — от порога дома начинаются тропы здоровья Нымме-Харку, — сказал Андеро Лаур, исполнительный директор компании Liven.

Строительство комплекса Кадака теэ будет завершено в четыре этапа к концу 2026 года. На первом этапе будут построены здания высотой до четырех этажей вдоль Кадака теэ, а на заключительном этапе — двух- и трехэтажные дома.