Предбанники в многоэтажках: можно ли ставить двери и хранить свои вещи в общем коридоре?
Многим знаком такой тип многоэтажек, при котором две квартиры из четырех разведены по разным сторонам и объединены общим небольшим коридором. Предприимчивые и дружные жильцы даже ставят там общую дверь, а в образовавшемся “предбаннике” держат вещи. Те, у кого подобных общих коридоров нет, тоже используют свободное пространство лестничных площадок по максимуму — выставляют ненужную мебель или хранят велосипеды. Что можно делать в подъезде многоквартирного дома, кто платит за общий свет в личном коридоре и за хранение каких вещей грозит штраф — узнала “МК-Эстония”.
“У нас так устроены коммуникации, что электрощит стоит не на каждом этаже, а через этаж, то есть один щит на два этажа. Более того, эти электрощиты находятся в маленьких коридорчиках, которые некоторые соседи отделили от общей лестничной площадки дверями. Получается, чтобы попасть в электрощит, нужно сначала добиться разрешения попасть в этот “личный” коридорчик. Мне должны менять электрику, но соседка отказала мне в доступе к электрощиту, потому что у нее в этом коридоре лежат вещи, — жалуется Мария. — Как же так? Законно ли вообще отгораживать дверью то, что является общей собственностью?”
Было ваше, стало наше
Юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права Марина Сухнёва объясняет, что квартирная собственность в многоквартирном доме юридически состоит из индивидуальной части — это квартира, может быть, кладовка и гаражный бокс, и долевой собственности — это технические коммуникации дома, а также строительные конструкции и части дома, которые не принадлежат ни одной квартире (индивидуальной части). Собственники квартир являются долевыми собственниками всего дома в целом, но правила пользования индивидуальной и долевой собственностью могут отличаться.
“Вопрос пользования долевой собственностью регулируется статьей 14 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе. Она устанавливает, что соглашением между собственниками квартир долю предмета долевой собственности можно передать любому из них в особое пользование, если это не противоречит целевому назначению этой доли, — констатирует юрист. — Это касается и ограждения “карманов” в подъездах для пользования одной или несколькими квартирами”.
Другое дело, отмечает Сухнёва, что письменным соглашением это никто не оформлял, но и требования письменного оформления в законе нет.
“Если собственники желают упорядочить правоотношения, то они могут это сделать письменно. Статья 9 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе предусматривает в таком случае привлечение только причастных к делу лиц, то есть достаточно соглашения между двумя квартирами, которые хотят поставить дверь, — уточняет магистр права. — Учитывая, что практика отгораживания “карманов” давняя и повсеместная, сейчас уже нет смысла устанавливать в таких домах плату за пользование”.
Марина Сухнёва добавляет, что в случае пользования “карманами” квартирное товарищество (председатель) вообще не полномочно вмешиваться в правоотношения собственников квартир.
“Что касается электросчетчиков, то собственникам квартир надо договориться, можно письменно, что доступ к счетчикам обеспечивается для снятия показаний раз в месяц или в случае аварийной ситуации. Обычно люди снимают показания раз в месяц, а в другие дни “в любой момент” счетчик и не нужен. Если сосед создает необоснованные препятствия снятию показаний и тому есть доказательства, можно обратиться в суд для принуждения к заключению соглашения. Если нет технических препятствий, можно перенести щиток на свой этаж”, — предлагает варианты решения проблемы юрист.
Личная лампочка, общий счет
Бывает, что “карманом” в общем коридоре вообще владеет одна квартира. И в этом случае, на первый взгляд, проблемы у жильцов быть не должно. Вот только соседи все равно могут быть недовольны.
“Я живу в Ласнамяэ. В нашем подъезде есть одна квартира, которая перестроена из двух, официально и по проекту. Общий коридор на эти бывшие две квартиры владельцы отделили дверью, теперь это их дополнительная прихожая, которой они пользуются. Вот только свет-то в подъезде общий раскидывается по счетам, и получается, что мы все платим за их личную часть коридора, в которой они могут делать что угодно, за их лампочку”, — жалуется Юрий.
По словам Марины Сухнёвой, если освещение “кармана” питается от общеподъездного кабеля, то можно сделать расчеты потребления электроэнергии в этом месте по формулам и по факту и ставить квартире сумму в квартирный счет, или запитать лампочку на счетчик квартиры.
С дверью безопаснее?
С урегулированием вопроса общей собственности между жильцами все понятно, но остается другой вопрос, от которого могут напрямую зависеть жизни людей — разрешено ли ставить общие двери, исходя из правил пожарной безопасности?
“Если такая дверь не препятствует эвакуации, Спасательный департамент не требует ее ликвидации, — отвечает инспектор Лыунаского Спасательного центра Роман Абубикиров. — Поскольку дверь является общей для двух квартир, то она должна открываться изнутри без ключа, и в коридоре нельзя хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы или предметы, препятствующие свободной эвакуации”.
Несогласованная перепланировка помещений общего пользования, добавляет Абубикиров, запрещена законодательством, а поскольку такие двери устанавливаются на общественной территории многоквартирного дома, ответственность за это несет квартирное товарищество, а строительный надзор находится в компетенции местного самоуправления.
Бывают ситуации, когда спасатели, наоборот, предписывают товариществу поставить на этаж дверь, отделяющую квартиры от общей лестничной площадки.
“Нашему товариществу в новом году придется изрядно потратиться. Сейчас на этажах у нас лифтовая площадка от коридора с квартирами отделена обычной деревянной дверью, которая все время вообще открыта. Но нас обязали заменить эти двери на противопожарные. Не понимаю, зачем так усложнять, ведь двери — наоборот лишняя преграда”, — полагает Юлия.
Роман Абубикиров объясняет, что это конструкционные требования: если лифт расположен в эвакуационной лестничной площадке, из которой формируется противопожарный отсек, то лифт не нужно отделять. Например, в старых многоквартирных домах задним числом устанавливать противопожарные двери в квартиры не требуется, но при замене двери желательно установить правильную противопожарную дверь.
“Однако, если лифт расположен отдельно от лестничной клетки, из шахты лифта должен быть образован противопожарный отсек, чтобы предотвратить распространение огня и дыма на другие этажи через лифт, — поясняет инспектор. — Также требуется формирование противопожарного отсека из подвала. Эти требования распространяются на все многоквартирные дома, и Спасательный департамент требует этого, а также делает предписания квартирным товариществам”.
Могут оштрафовать
Независимо от того, отгороженный ли это “карман” или открытая часть общей лестничной площадки, жильцы нередко хранят там свои вещи. Но они могут помешать людям безопасно эвакуироваться из зоны в критической ситуации или помешают оказать нужную помощь работниками спасательной службы либо неотложной медицинской помощи. Более того, они могут попросту создать дополнительную подпитку для огня в случае пожара.
Поэтому в подъезде нельзя хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы, а также предметы, препятствующие эвакуации. Под запретом, например, велосипеды, детские коляски, мебель, стройматериалы, цветы в горшках на подставках из горючих материалов и т. п. Спасательный департамент периодически проверяет нормы противопожарной безопасности и требует их исполнения.
“Если спасатели проверяют места общего пользования многоквартирного дома, то такие двери и отгороженные коридоры будут по возможности проверены. Отдельно статистики по подобным нарушениям не ведется, но квартирным товариществам составляются предписания по установке дверных замков без ключа и удалению горючих и легковоспламеняющихся материалов из коридора, — говорит Роман Абубикиров. — Размер штрафа за нарушение требований пожарной безопасности составляет до 300 штрафных единиц (1200 евро) физическому лицу и до 3200 евро юридическому лицу. Астрент за невыполнение предписания составляет до 3200 евро”.