Предбанники в многоэтажках: можно ли ставить двери и хранить свои вещи в общем коридоре?

“Если собственники желают упорядочить правоотношения, то они могут это сделать письменно. Статья 9 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе предусматривает в таком случае привлечение только причастных к делу лиц, то есть достаточно соглашения между двумя квартирами, которые хотят поставить дверь, — уточняет магистр права. — Учитывая, что практика отгораживания “карманов” давняя и повсеместная, сейчас уже нет смысла устанавливать в таких домах плату за пользование”.

Другое дело, отмечает Сухнёва, что письменным соглашением это никто не оформлял, но и требования письменного оформления в законе нет.

“Вопрос пользования долевой собственностью регулируется статьей 14 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе . Она устанавливает, что соглашением между собственниками квартир долю предмета долевой собственности можно передать любому из них в особое пользование, если это не противоречит целевому назначению этой доли, — констатирует юрист. — Это касается и ограждения “карманов” в подъездах для пользования одной или несколькими квартирами”.

Юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права Марина Сухнёва объясняет, что квартирная собственность в многоквартирном доме юридически состоит из индивидуальной части — это квартира, может быть, кладовка и гаражный бокс, и долевой собственности — это технические коммуникации дома, а также строительные конструкции и части дома, которые не принадлежат ни одной квартире (индивидуальной части). Собственники квартир являются долевыми собственниками всего дома в целом, но правила пользования индивидуальной и долевой собственностью могут отличаться.

“У нас так устроены коммуникации, что электрощит стоит не на каждом этаже, а через этаж, то есть один щит на два этажа. Более того, эти электрощиты находятся в маленьких коридорчиках, которые некоторые соседи отделили от общей лестничной площадки дверями. Получается, чтобы попасть в электрощит, нужно сначала добиться разрешения попасть в этот “личный” коридорчик. Мне должны менять электрику, но соседка отказала мне в доступе к электрощиту, потому что у нее в этом коридоре лежат вещи, — жалуется Мария. — Как же так? Законно ли вообще отгораживать дверью то, что является общей собственностью?”

Марина Сухнёва добавляет, что в случае пользования “карманами” квартирное товарищество (председатель) вообще не полномочно вмешиваться в правоотношения собственников квартир.

“Что касается электросчетчиков, то собственникам квартир надо договориться, можно письменно, что доступ к счетчикам обеспечивается для снятия показаний раз в месяц или в случае аварийной ситуации. Обычно люди снимают показания раз в месяц, а в другие дни “в любой момент” счетчик и не нужен. Если сосед создает необоснованные препятствия снятию показаний и тому есть доказательства, можно обратиться в суд для принуждения к заключению соглашения. Если нет технических препятствий, можно перенести щиток на свой этаж”, — предлагает варианты решения проблемы юрист.

Личная лампочка, общий счет

Бывает, что “карманом” в общем коридоре вообще владеет одна квартира. И в этом случае, на первый взгляд, проблемы у жильцов быть не должно. Вот только соседи все равно могут быть недовольны.

“Я живу в Ласнамяэ. В нашем подъезде есть одна квартира, которая перестроена из двух, официально и по проекту. Общий коридор на эти бывшие две квартиры владельцы отделили дверью, теперь это их дополнительная прихожая, которой они пользуются. Вот только свет-то в подъезде общий раскидывается по счетам, и получается, что мы все платим за их личную часть коридора, в которой они могут делать что угодно, за их лампочку”, — жалуется Юрий.

По словам Марины Сухнёвой, если освещение “кармана” питается от общеподъездного кабеля, то можно сделать расчеты потребления электроэнергии в этом месте по формулам и по факту и ставить квартире сумму в квартирный счет, или запитать лампочку на счетчик квартиры.

С дверью безопаснее?

С урегулированием вопроса общей собственности между жильцами все понятно, но остается другой вопрос, от которого могут напрямую зависеть жизни людей — разрешено ли ставить общие двери, исходя из правил пожарной безопасности?