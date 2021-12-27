ФОТО | ТОП-5 самых дорогих квартир Москвы: лидирует пентхаус за 37 млн евро
Даже в последние годы царствования в мире пандемии с вытекающими из нее экономическими последствиями в Москве сохраняется спрос на роскошное жилье. “РИА Недвижимость”, придерживаясь своей ежегодной традиции, составил рейтинг самых дорогих квартир и апартаментов российской столицы, которые выставлялись на продажу в уходящем году и до сих пор экспонируются.
Самые дорогие объекты, которые экспонируются сегодня в Москве, демонстрируют веру девелоперов в платежеспособный спрос, несмотря на экономическую ситуацию, уверяет региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. “Настолько редкие объекты повторить очень тяжело, и в будущем они продолжат расти в цене”, — уверен он.
В этом году первую строчку рейтинга самых дорогих занимает пентхаус с дизайнерской отделкой и видовой террасой на последнем этаже комплекса с гостиничным сервисом Fairmont на Тверской. Общая площадь данного лота — более 1 тысячи квадратных метров. В нем семь комнат, шесть из которых — спальни. Стоимость объекта — 3,15 миллиарда рублей, то есть 37,8 млн евро.
Апарт-комплекс премиум-класса Fairmont Residences располагается в двух минутах ходьбы от станции метро “Маяковская”. В стоимость лота входит отдельный блок машино-мест в подземном паркинге. В самом здании доступен круглосуточный консьерж-сервис, ресторан и фитнес-клуб с бассейном, клининг и другие сервисы.
На втором месте пентхаус на 13 комнат почти в 1 тысячу квадратных метров, расположенный в клубном доме класса делюкс “Гранатный, 8” на Патриарших прудах. Он выставлен на продажу за 35 миллионов долларов (31 млн евро, или более 2,65 миллиарда рублей).
“Этот жилой комплекс входит в число лучших домов категории делюкс в Москве по расположению, уровню комфорта и инфраструктуре”, — отметил аналитик Knight Frank. Входные группы в доме оформлены натуральным мрамором и деревом, украшены классическими колоннами, резными коваными перилами, массивными хрустальными люстрами. Территория находится под охраной и видеонаблюдением. Помимо консьерж-службы, здесь есть сауна, бассейн, джакузи, тренажерный зал, сигарная комната, помещение для хранения шуб, кабинет для работы личных стилистов и имиджмейкеров.
На третьем месте рейтинга — лидер прошлогоднего топа, который до сих пор не нашел покупателя. Это объект в небоскребе “Федерация” делового центра “Москва-Сити”. Цена за год не изменилась. За него, как и прежде, просят 31 млн евро или 2,6 миллиарда рублей. Самый высокий пентхаус Европы площадью более 2,1 тысячи квадратных метров, занимает этажи с 95-го по 97-й. Крыша имеет форму стеклянного купола, что создает уникальную круговую панораму на Москву с высоты 360 метров.
Дуплекс в клубном доме “Гранатный Палас” недалеко от станции метро “Баррикадная” более чем за 26 млн евро (2,2 миллиарда рублей) расположился на четвертом месте рейтинга. Два уровня включают в себя десять жилых и пять ванных комнат. На первом уровне расположены большая гардеробная комната, библиотека с дровяным камином, спортивный зал, зона отдыха с барной стойкой, гостиная с био-камином, светлая столовая группа, изолированная кухня, блок для персонала, включающий спальню, ванную, постирочную и серверную комнаты.
На втором уровне — мастер-спальня с мужской и женской гардеробными и ванной комнатой с хаммамом, три гостевые спальни со своими гардеробными и санузлами, большая зона отдыха и спа с массажным кабинетом и сауной. В квартире установлен собственный лифт.
ТОП-5 замыкает видовой пентхаус с собственной террасой на 13-м этаже ЖК “Лаврушинский”, расположенный в километре от Красной площади, за который придется выложить около 20 млн евро, то есть 1,7 миллиарда рублей. Общая площадь этого лота — 417 квадратных метров, высота потолков достигает 3,4 метра.
В доме предусмотрена очистка воды до уровня питьевой, установлены окна с третьим классом шумоизоляции, индивидуальная система поддержки микроклимата. На первом этаже комплекса вскоре будет расположен фитнес-центр с бассейном и спа-зоной, предназначенный только для жителей клубного дома, а также салон красоты.
Топ составлен на основе материалов Knight Frank.