ФОТО | ТОП-5 самых дорогих квартир Москвы: лидирует пентхаус за 37 млн евро

Самые дорогие объекты, которые экспонируются сегодня в Москве, демонстрируют веру девелоперов в платежеспособный спрос, несмотря на экономическую ситуацию, уверяет региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев. “Настолько редкие объекты повторить очень тяжело, и в будущем они продолжат расти в цене”, — уверен он.

В этом году первую строчку рейтинга самых дорогих занимает пентхаус с дизайнерской отделкой и видовой террасой на последнем этаже комплекса с гостиничным сервисом Fairmont на Тверской. Общая площадь данного лота — более 1 тысячи квадратных метров. В нем семь комнат, шесть из которых — спальни. Стоимость объекта — 3,15 миллиарда рублей, то есть 37,8 млн евро.

Апарт-комплекс премиум-класса Fairmont Residences располагается в двух минутах ходьбы от станции метро “Маяковская”. В стоимость лота входит отдельный блок машино-мест в подземном паркинге. В самом здании доступен круглосуточный консьерж-сервис, ресторан и фитнес-клуб с бассейном, клининг и другие сервисы.

На втором месте пентхаус на 13 комнат почти в 1 тысячу квадратных метров, расположенный в клубном доме класса делюкс “Гранатный, 8” на Патриарших прудах. Он выставлен на продажу за 35 миллионов долларов (31 млн евро, или более 2,65 миллиарда рублей).

“Этот жилой комплекс входит в число лучших домов категории делюкс в Москве по расположению, уровню комфорта и инфраструктуре”, — отметил аналитик Knight Frank. Входные группы в доме оформлены натуральным мрамором и деревом, украшены классическими колоннами, резными коваными перилами, массивными хрустальными люстрами. Территория находится под охраной и видеонаблюдением. Помимо консьерж-службы, здесь есть сауна, бассейн, джакузи, тренажерный зал, сигарная комната, помещение для хранения шуб, кабинет для работы личных стилистов и имиджмейкеров.