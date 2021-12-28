Эксперт назвал самые бесполезные подарки для дома на Новый год
Декоративные подушки, предметы интерьера с символом года и домашняя парфюмерия являются самыми бесполезными подарками для дома на Новый год, рассказала РИА Недвижимость руководитель агентства “АрхДиалог” Светлана Котлукова.
По ее словам, наиболее частой ошибкой при выборе новогоднего подарка является покупка товаров с символикой наступающего года. Это могут быть новогодние игрушки, свечи, календари, дизайнерская рождественская выпечка.
“Если свечи и сладкие подарки можно сжечь и съесть в праздники, то декоративные фигурки, настольные календари, текстиль, магниты на холодильник будут банально захламлять пространство и, вероятнее всего, будут передарены на длинных январских выходных на ближайшей встрече со знакомыми”, — рассказала Котлукова.
Не менее распространенная ошибка — дарить декоративные подушки, особенно если такой презент планируется вручить малознакомым людям или тем, к кому в гости идут впервые. Скорее всего, подарок будет радикально отличаться по цвету, фасону от интерьера квартиры и банально не впишется в общий дизайн, пояснила.
“Как правило, декоративные подушки покупаются в комплекте три-четыре штуки. Скорее всего, подаренная подушка может использоваться в качестве запасной для гостей с ночевкой, лежанки для домашнего животного или просто будет пылиться в кладовке”, — объяснила Котлукова.
Интересным, но только на первый взгляд, является вариант с домашней парфюмерией. К таким подаркам относятся ароматические палочки, масла и духи. Даже несмотря на то, что подарок может быть дорогим, велика вероятность того, что на тот ли иной аромат у хозяев квартиры окажется аллергия, и его придется выбросить.
Также не лучшими подарками, по мнению Котлуковой, являются комнатные растения, зеркала и подарочные сертификаты на небольшие суммы в мелкие сетевые магазины.