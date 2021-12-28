Эксперт назвал самые бесполезные подарки для дома на Новый год

По ее словам, наиболее частой ошибкой при выборе новогоднего подарка является покупка товаров с символикой наступающего года. Это могут быть новогодние игрушки, свечи, календари, дизайнерская рождественская выпечка.

“Если свечи и сладкие подарки можно сжечь и съесть в праздники, то декоративные фигурки, настольные календари, текстиль, магниты на холодильник будут банально захламлять пространство и, вероятнее всего, будут передарены на длинных январских выходных на ближайшей встрече со знакомыми”, — рассказала Котлукова.

Не менее распространенная ошибка — дарить декоративные подушки, особенно если такой презент планируется вручить малознакомым людям или тем, к кому в гости идут впервые. Скорее всего, подарок будет радикально отличаться по цвету, фасону от интерьера квартиры и банально не впишется в общий дизайн, пояснила.

“Как правило, декоративные подушки покупаются в комплекте три-четыре штуки. Скорее всего, подаренная подушка может использоваться в качестве запасной для гостей с ночевкой, лежанки для домашнего животного или просто будет пылиться в кладовке”, — объяснила Котлукова.

Интересным, но только на первый взгляд, является вариант с домашней парфюмерией. К таким подаркам относятся ароматические палочки, масла и духи. Даже несмотря на то, что подарок может быть дорогим, велика вероятность того, что на тот ли иной аромат у хозяев квартиры окажется аллергия, и его придется выбросить.

Также не лучшими подарками, по мнению Котлуковой, являются комнатные растения, зеркала и подарочные сертификаты на небольшие суммы в мелкие сетевые магазины.