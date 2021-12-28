В ходе земельной реформы государство планирует снести 400 строений. На это уйдет 3 млн евро

По состоянию на начало декабря 15 500 гектаров земли в Эстонии не были реформированы, и реформа должна затронуть почти 18 500 земельных единиц.

По окончании земельной реформы еще больше участков с неизвестными или незаконными постройками останутся в государственной собственности. В большинстве случаев такие земельные участки расположены в густонаселенных районах, и к ним не проявляют интерес местные самоуправления или другие управляющие государственной землей.

В ближайшие годы Земельный департамент планирует заказать работы по сносу примерно 400 зданий, которые могут нанести ущерб окружающей среде и ландшафту, и в окрестностях которых не планируется начинать никаких новых работ.

В последние годы на ликвидацию одного такого здания было потрачено в среднем 3300 евро. Таким образом, на ликвидацию строений с государственных земель могут потратить около трех миллионов евро.