ФОТО и ВИДЕО | Захотели и украсили! Семья из маленького литовского села превратила свои дом и двор в настоящее чудо

По словам Раймонды, все началось с нескольких гирлянд, повешенных на заднем дворе вместе с ее мужем Мариусом несколько лет назад. “Когда мы вешали украшения в первый раз, то это было так весело и красиво, что мы решили продолжать украшать дом и дальше”, — рассказывает Раймонда и добавляет, что в первую очередь они делают это для себя и своей дочери.

По словам женщины, подготовка к процессу начинается осенью — она и ее муж Маурис планируют, как все будет выглядеть. Сами же работы по развешиванию гирлянд и игрушек и установке скульптур начинаются в ноябре. Большую часть украшений Раймонда вместе с мужем делают сами: елки из гирлянд, светящиеся коробки с подарками, шары и звезды.

Раймонда говорит, что их дом находится в непосредственной близости от главной дороги Рокишкис — Сведасай, поэтому он часто привлекает внимание проезжающих мимо людей. “Люди приходят с детьми, гуляют по двору. Мы разрешаем заходить во двор, но сами не часто выходим навстречу. На само Рождество тоже бывает очень много людей”, — делится впечатлениями Раймонда.

Женщина также упомянула, что последние два года к ним приезжал даже мэр Рокишкиса, чтобы поблагодарить их за самый красиво оформленный дом в Рокишкском крае.