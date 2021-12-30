Игрушки из спила, крафт и живая ель: как встретить Новый год экологично(1)
Как подойти к празднованию Нового года добросовестно с точки зрения экологии, РИА Недвижимость рассказали дизайнеры и экологи.
Елки или палки?
Один из главных атрибутов праздника — это елка. С первого взгляда кажется логичным купить искусственное дерево. Но дизайнер-декоратор Юлия Клюева считает, что выбор такой елки рационален, если вы собираетесь использовать ее долгие годы. Весь смысл экологичности — в сокращении потребления.
Если же это просто временный небольшой декор на стол, который прослужит год-два, то экологичным решение никак нельзя назвать. “Помните, искусственные елки изготавливаются из нефтепродуктов, на их производство тратится много невосполняемых ресурсов”, — отмечает дизайнер.
Если ваш выбор пал на искусственную ель, то лучше брать изделие из мягкого литого пластика, а не ПВХ, добавляет заместитель гендиректора группы компаний “ЭкоЛайн” Елена Вишнякова. А в качестве украшения елки, по ее мнению, лучше использовать изделия из натуральных материалов — дерева, бумаги или даже свежие фрукты. Все это можно будет отсортировать и отправить на переработку.
Приобретая живую ель, вы, как говорится, будете в экотренде. Впрочем, тут тоже есть свои нюансы. Экологичной живая ель или сосна может считаться только в том случае, если вы приобретаете ее на специальном елочном базаре. Такие деревья выращиваются в питомниках специально для продажи, и их вырубка не несет вреда лесным экосистемам.
Ну а после праздников дерево важно правильно утилизировать: не просто выставить на контейнерную площадку, а сдать на переработку в специализированные пункты приема.
Со 2 января по 20 февраля 2022 года в Москве пройдет акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев “Елочный круговорот”. На переработку будут приниматься елки, сосны и пихты. Обязательное условие — отсутствие на деревьях новогодней мишуры и украшений. Собранные деревья переработают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и для создания экологических троп. Всего в разных районах планируется разместить 534 пункта, 11 пунктов появится на природных территориях.
“Акция “Елочный круговорот” проводится в столице ежегодно с 2016 года и пользуется популярностью у горожан. Ее главная цель — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора”, — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В прошлом сезоне москвичи принесли в пункты приема более 44,5 тысяч деревьев.
Забытое старое
Прилавки магазинов в декабре так и манят своей красотой. Рука сама тянется за новыми игрушками, гирляндами и мишурой. Но прежде чем отправить новые покупки в корзину, вспомните, сколько у вас уже новогодней атрибутики хранится дома. А еще лучше провести ревизию игрушек. Наверняка окажется, что какая-то часть украшений используется редко.
Аналогично и с одеждой. Перед тем как покупать новый наряд, следуя рекомендациям стилистов по принципу “водный тигр любит голубые цвета”, стоит провести ревизию своего гардероба. Там наверняка найдутся наряды, которые могут стать достойной альтернативой новым платьям и костюмам.
Мусор как дизайн
Почему бы не соорудить дизайнерскую елку, которая потом будет переработана, собственноручно? Для этого подойдет картон, газеты, винные пробки, опавшие веточки от деревьев. Можно прикрепить к стене гирлянду в форме елки или таким же образом подвесить бечевку с нанизанными на нее игрушками, дает рекомендации Клюева.
В качестве экологичных украшений эксперт советует использовать природные материалы: бусы из желудей, каштанов, еловые шишки, веточки засушенной рябины. Можно украсить елку ракушками, разрисованной морской галькой, или смастерить елочные игрушки из спилов дерева, сделав на них рисунки выжигательным аппаратом или красками.
Лучшая упаковка та, которой нет
Самая экологичная упаковка для подарков — это отсутствие упаковки вообще. Но если подарок все же хочется во что-то обернуть, для этого лучше использовать крафтовую бумагу, старые газеты или мешковину.
“Можно упаковать один подарок в другой, а в качестве упаковки использовать кухонное полотенце, рубашку, свитер или красивый носовой платок. Для этой же цели хорошо подойдут эко-мешочки для продуктов или эко-сумки. Впоследствии их можно будет использовать для походов в магазин”, — предлагает Клюева.
Украсить упаковку эксперты предлагают засушенными апельсиновыми дольками, палочками корицы, бечевкой или бумажными лентами. Поскольку один из принципов экологичности — повторное использование — для упаковки можно использовать коробки от обуви или других товаров, разумеется, заново обклеенные той же цветной бумагой.
Фарфор всемогущий
Для сервировки новогоднего стола эксперты советуют использовать стеклянную посуду и отказаться от одноразовых приборов и скатертей.
“Обращаем внимание, что не всегда стоит верить надписям “эко” на изделиях, как правило, это маркетинговая уловка. На самом деле одноразовая посуда практически не перерабатывается. Продукты для новогодних блюд — зеленый горошек, рыбу, оливки, маслины — рекомендуем выбирать в жестяной или стеклянной таре, которую можно сдать на переработку. И, конечно, призываем не приобретать продукты в пленочной упаковке”, — обращают внимание специалисты по отходам.
Сортируйте правильно
По словам специалистов группы компаний “ЭкоЛайн”, в первые десять дней 2021 года на сортировочных предприятиях компаний был зафиксирован рост объема потока отходов, пик которого пришелся на 31 декабря — 3 января. А это, на минуточку, на 31% больше среднемесячного значения. Кроме того, в этот период почти в десять раз увеличился рост стекла в потоке отходов.
“Если в среднем на протяжении года доля выборки стеклянной тары составляла около 5-6%, то в новогодние праздничные дни стекло составило больше половины (52%) того, что пойдет на переработку. По данным морфологического исследования нашего аналитического центра, соотношение остального вторсырья в первую декаду января 2021 года выглядит так: все виды пластика — около 23%, бумага — 15%, металл — 6%, тетрапак — 4%”, — указывают эксперты “ЭкоЛайн”. Поэтому сортировке отходов они советуют уделить особенное внимание.
К слову, в Москве для экологичного сбора мусора созданы все условия — во всех дворах столицы стоят контейнеры серого цвета для смешанных отходов и синего цвета для вторсырья. Серые контейнеры подойдут для утилизации средств гигиены и остатков еды. А все изделия из перерабатываемых материалов, таких, как стекло, пластик, бумага и металл, после празднования нового года советуем отправить в синие контейнеры.
Перед размещением отходы необходимо сполоснуть, высушить и утрамбовать, указывают специалисты комплекса городского хозяйства. За ними приедет специальный мусоровоз с синей индикацией на борту. При этом собирать по отдельным мешкам пластик, бумагу, металл и стекло не нужно, достаточно одного пакета.
Выполнив эти несложные правила при организации праздника, вы поможете планете снизить углеродный след, возвратить в экономику вторичное сырье и уменьшить объем захоронения отходов, резюмируют специалисты.