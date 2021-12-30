Игрушки из спила, крафт и живая ель: как встретить Новый год экологично

Как подойти к празднованию Нового года добросовестно с точки зрения экологии, РИА Недвижимость рассказали дизайнеры и экологи.

Елки или палки?

Один из главных атрибутов праздника — это елка. С первого взгляда кажется логичным купить искусственное дерево. Но дизайнер-декоратор Юлия Клюева считает, что выбор такой елки рационален, если вы собираетесь использовать ее долгие годы. Весь смысл экологичности — в сокращении потребления.

Если же это просто временный небольшой декор на стол, который прослужит год-два, то экологичным решение никак нельзя назвать. “Помните, искусственные елки изготавливаются из нефтепродуктов, на их производство тратится много невосполняемых ресурсов”, — отмечает дизайнер.

Если ваш выбор пал на искусственную ель, то лучше брать изделие из мягкого литого пластика, а не ПВХ, добавляет заместитель гендиректора группы компаний “ЭкоЛайн” Елена Вишнякова. А в качестве украшения елки, по ее мнению, лучше использовать изделия из натуральных материалов — дерева, бумаги или даже свежие фрукты. Все это можно будет отсортировать и отправить на переработку.

Приобретая живую ель, вы, как говорится, будете в экотренде. Впрочем, тут тоже есть свои нюансы. Экологичной живая ель или сосна может считаться только в том случае, если вы приобретаете ее на специальном елочном базаре. Такие деревья выращиваются в питомниках специально для продажи, и их вырубка не несет вреда лесным экосистемам.

Ну а после праздников дерево важно правильно утилизировать: не просто выставить на контейнерную площадку, а сдать на переработку в специализированные пункты приема.