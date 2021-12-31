IKEA объявила, что поднимет цены по всему миру

Как говорится в пресс-релизе Ingka Group, управляющей международной сетью магазинов IKEA, повышение цен вызвано растущими затратами на транспортировку и сырье. Рост цен также будет зависеть от уровня инфляции в каждом конкретном регионе.

“К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей”, — заявил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.

Компания заявила, что по-прежнему сталкивается с транспортными и сырьевыми ограничениями, а самый большой рост затрат от этого ощущается в Северной Америке и Европе.

О том, что IKEA планирует поднять цены на продукцию, стало известно еще в ноябре. Тогда сообщалось лишь, что товары подорожают больше, чем в 2019 году.