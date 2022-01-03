Экономист: признаков "пузыря" на рынке недвижимости нет, но доступность жилья ухудшилась

“Конечно, фондовые рынки очень высоки, цены на недвижимость очень быстро растут, но опять же, если сравнивать тенденции цен на недвижимость с тем, что происходило в Эстонии 15 лет назад, то сейчас картина совсем иная. Если сравнить, например, соотношение цены квадратного метра квартир с чистой зарплатой, то квартиры сейчас значительно доступнее, чем 15 лет назад”, — сказала Мертсина в интервью ERR.

Он добавил, что банки сейчас значительно более консервативны при выдаче жилищных кредитов.

“Но напряженность на рынке недвижимости, безусловно, сейчас очень высока. Цены растут быстро. Только в Таллинне в третьем квартале рост составил 13,5%, а в Эстонии в целом рост был еще быстрее. В четвертом квартале мы также увидим ускорение роста цен”, — сказал Тыну Мертсина.

“Цены на недвижимость сейчас растут быстрее, чем нетто-заработная плата, а это означает, что доступность жилья ухудшается”, — заключил эксперт.