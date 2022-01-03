Экономист: признаков "пузыря" на рынке недвижимости нет, но доступность жилья ухудшилась
На рынке недвижимости Эстонии сейчас нет признаков возникновения нового "пузыря", однако доступность жилья ухудшилась, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина, передает RusERR.
“Конечно, фондовые рынки очень высоки, цены на недвижимость очень быстро растут, но опять же, если сравнивать тенденции цен на недвижимость с тем, что происходило в Эстонии 15 лет назад, то сейчас картина совсем иная. Если сравнить, например, соотношение цены квадратного метра квартир с чистой зарплатой, то квартиры сейчас значительно доступнее, чем 15 лет назад”, — сказала Мертсина в интервью ERR.
Он добавил, что банки сейчас значительно более консервативны при выдаче жилищных кредитов.
“Но напряженность на рынке недвижимости, безусловно, сейчас очень высока. Цены растут быстро. Только в Таллинне в третьем квартале рост составил 13,5%, а в Эстонии в целом рост был еще быстрее. В четвертом квартале мы также увидим ускорение роста цен”, — сказал Тыну Мертсина.
“Цены на недвижимость сейчас растут быстрее, чем нетто-заработная плата, а это означает, что доступность жилья ухудшается”, — заключил эксперт.