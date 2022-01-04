ФОТО | Домики для викингов — и всех остальных. Пять необычных коттеджей на берегу Северного моря

И теперь, более 1000 лет спустя, на берегу Северного моря, в окружении волн и порывов ветра, на скале “выросли” пять коттеджей, которые предлагают всем желающим насладиться истинной мощью и красотой природы.

Эти коттеджи служат памятником историческим событиям в регионе, и каждый из коттеджей назван в честь одного из членов семьи Вильгердссона, сообщает портал Uncrate. Однако это не единственная причина, по которой пять домов построили прямо на берегу Северного моря. Для гостей коттеджей это прекрасная возможность ощутить истинную мощь природы со всем комфортом: зажечь камин и посмотреть в большие окна, насладиться захватывающим панорамным видом на море, услышать неудержимый рев волн и громкий свист ветра.

Домики были спроектированы так, чтобы оказывать минимальное влияние на ландшафт, поэтому единственное, что останется после домиков, когда их не станет — это четыре отверстия, просверленные под каждым домом, для наилучшей поддержки строений на скале. Необычная форма домов также призвана помочь коттеджам противостоять ветрам, завывающим на мысе Риварден.

Коттеджи небольшие по размеру — в четырех из них могут разместиться до пяти человек, а в самом большом коттедже могут остановиться 10 человек, также имеется доступ для инвалидных колясок. Домики оборудованы уютной гостиной с камином, кухней и ванной комнатой.