Аналитик рассказал, ожидается ли падение цен на недвижимость

“Недвижимость дорожает с 2009 года, — сказал Тоомпарк в передаче Vikerhommik. — Однако в ценах всегда присутствует инфляционная составляющая; кроме того, за последние десять лет зарплаты у жителей Эстонии увеличились в среднем на 6%. Рост доходов и благосостояния — наиболее важный фактор удорожания недвижимости. Спада в 2022 году я не предвижу, так как присутствует риск инфляции и высокий спрос”.

По словам Тоомпарка, недвижимость покупается в очень разном ценовом диапазоне и в различных регионах Эстонии: “Скорее всего, у нас есть местные ИТ-миллионеры, которые активны не только на рынке покупки жилья, но также инвестируют в недвижимость для дальнейшей сдачи в аренду”.

Аналитик добавил, что за среднюю зарплату в Эстонии можно купить и среднюю квартиру, например, двухкомнатную квартиру в пяти- или девятиэтажном панельном доме советских времен в Мустамяэ: “Однако это не объект недвижимости от компании Merko с очень хорошим месторасположением”.

По мнению Тоомпарка, нет стоит опасаться, что современные застройки кварталов останутся пустыми, потому что люди хотят обменивать старое жилье на новое: “Покупателей больше, чем предложений. Больше ли самих жителей, чем предложений — это уже другой вопрос”.