В каких случаях можно вернуть квартиру продавцу после покупки

В то же время мелкие недостатки жилья обычно не являются основанием для расторжения договора.

“В судебной практике нередки случаи, когда покупатель обнаруживает т. н. скрытые недостатки. Например, в квартире или доме появляется плесень, которую невозможно было заметить во время осмотра до осуществления сделки купли-продажи. А плесень быстро распространяется по всему объекту, что требует незамедлительного дорогостоящего ремонта”, — говорит присяжный адвокат.

“Договор купли-продажи можно расторгнуть, однако нужно понимать, что это скорее исключение, для этого должны быть весомые аргументы, — говорит присяжный адвокат Юлия Зайцева из OÜ Advokaadibüroo Clarus. — Согласно закону, сторона договора может отступить от него, если другая сторона существенным образом нарушила прописанные обязательства. Оценку тому, что является существенным нарушением обязательств, дает суд, однако это всегда серьезные причины”.

На самом деле “обнулить” сделку, вернуть продавцу квартиру, а покупателю деньги, можно лишь в исключительных случаях, когда нет других вариантов. Если покупатель приобрел квартиру с дефектами, о которых не знал, это еще не означает, что он может сразу расторгнуть договор. Предполагается, что сначала о дефектах надо сообщить продавцу. А дальше многое будет зависеть именно от договоренностей с ним.

Сделки с недвижимостью совершаются часто, и нередко случается, что только после заключения договора хозяева выясняют, что у их нового жилья есть скрытые дефекты. В таких случаях, когда приобретенная недвижимость не соответствует условиям, приведенным в договоре купли-продажи, порой возникает и вопрос, может ли покупатель расторгнуть договор, вернуть жилье прежнему владельцу и получить назад свои деньги, или же придется ограничиться лишь компенсацией на покрытие расходов по устранению дефектов.

“Важно помнить, что на любые недостатки нужно реагировать незамедлительно. Чтобы проанализировать, можно ли расторгнуть договор или же нужно говорить о снижении цены, предъявлении ущерба, нужно обратиться к юристу за анализом ситуации. Если мы имеем дело с расторжением договора, то в заявлении нужно детально указать его причины, то есть имеющийся у объекта список недостатков. Заявление о расторжении договора необходимо оформлять через нотариуса, который также поможет доставить его противоположной стороне, выслав по электронной почте”, — объясняет присяжный адвокат Юлия Зайцева.

“Как раз сейчас в суде у меня идет дело, где от договора отступил не покупатель, а продавец, говоря, что недополучил от покупателя вторую часть стоимости покупки. Покупатель же ссылается на то, что имел право не заплатить продавцу остаточную сумму, так как объект оказался с недостатками, которые открылись после сделки. Увы, я не могу раскрывать конкретные детали, но коротко могу сказать, что позиция моего клиента — а он покупатель — сильная”, — добавляет Юлия Зайцева.

• потерпевшая сторона лишается того, что она ожидала от договора; • было нарушено обязательство, точное соблюдение которого было предпосылкой для сохранения у другой стороны интереса к договору; • обязательство было нарушено умышленно или в связи с грубой небрежностью; • неоднократное нарушение обязательства дает потерпевшей стороне причину думать, что обязательства не будут также исполнены другой стороной и в будущем; • другая сторона договора не исполняет любое из своих обязательств в течение дополнительного срока, который был дан для их выполнения.

“Например, не во всех комнатах работает половое отопление. Это может быть основанием для снижения цены по договору купли-продажи, — говорит адвокат. — Как правило, не являются основанием для расторжения договора и долги перед квартирным товариществом, ведь убедиться в их наличии или отсутствии мог и сам покупатель, обратившись с соответствующим запросом к квартирному товариществу. Долги являются основанием для предъявления ущерба”.

Если в течение указанного в заявлении разумного срока продавец не предпринимает шагов, чтобы пере-оформить сделку и вернуть покупателю деньги, то сделавшему заявление человеку необходимо обращаться за защитой своих интересов в суд.

Сообщить о найденных дефектах покупатель должен продавцу в течение разумного срока после того, как обнаружил или должен был их обнаружить. Надежнее будет сделать это в письменном виде, хотя бы по электронной почте. Да и все остальное общение желательно тоже документально фиксировать, чтобы были видны даты переговоров между продавцом и покупателем.

Что такое разумный срок, это каждый раз оценочный вопрос. Лучше всего сообщить о дефектах продавцу в прямом смысле сразу после их обнаружения.

“Закон об обязательственном праве говорит, что о дефектах надо сообщать незамедлительно. Трактовка этого понятия у всех разная. Суд, исходя из своей практики, оценивает это понятие как плюс-минус три месяца. Но опять же, в каждом конкретном случае этот срок на усмотрение суда. Как правило, скрытый дефект проявляется сразу во время использования. Это как новая обувь, которая сразу начинает натирать, молния ломается. А не так, что два года вы ботинки носили, и тогда молния сломалась. Это уже не скрытый дефект. Так же и с квартирой. Если какая-то проблема обнаружилась спустя годы, то в суде скажут, что это уже результат использования”, — объясняет присяжный адвокат Юлия Зайцева.

Возможно, что покупатель после приобретения квартиры не жил в ней, она пустовала. А спустя год-два владелец въехал, обустроился и обнаружил скрытые неполадки, о которых прежний владелец не сообщил. Но в этом случае суд, скорее всего, примет позицию, что новый владелец сам виноват.

“Покупатель должен незамедлительно осмотреть приобретенную недвижимость. А если человек скажет, что он годами там не жил, продавец может ответить, что ему неизвестно, жил ли покупатель там или не жил все это время. Какие доказательства? В суде позиция покупателя была бы слабой”, — говорит адвокат.

Случай из жизни