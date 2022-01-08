Раскрыта необходимая частота стирки простыней

По информации издания, простыни меняют не так часто, как следует это делать. Важно помнить, что они соприкасаются с нашим телом в течение многих часов. Сроки замены простыней зависят от индивидуальных особенностей и привычек человека: приносит ли он много пыли, занимается ли спортом, каждый ли день принимает душ. В холодное время года можно стирать простыни один раз в полторы-две недели.