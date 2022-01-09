Архитектор предсказал появление городов-обсерваторов

В условиях пандемии, которая, может оказаться далеко не последней, архитектор, футуролог Артур Скижали-Вейс в разговоре с “Лентой.ру” предположил создание закрытых городов-обсерваторов и опустение привычных нам городов-миллионников.

Архитектор уверен: тренды развития городов будущего будут определяться динамикой ситуации с коронавирусом и другими возможными пандемиями. Он напомнил, что в самом начале эпидемии специалисты говорили о том, что вирус вот-вот исчезнет, но он постоянно мутирует, что может вынудить человечество искать альтернативные способы защиты себя и близких.

Карантинные зоны на новый лад



“Развитие городов — очень многовекторная история. Первый, оптимистичный сценарий, предполагает, что процесс урбанизации будет усиливаться, увеличится число жителей, их концентрация в огромных городах. И второй сценарий — это деурбанизация. И его мы уже наблюдаем ввиду все новых ковидных ограничений и того, что конца этой пандемии не видно”, — отметил архитектор

Футуролог напомнил, как начинали открываться карантинные зоны, карантинные гостиницы для приезжих, как еще в самом начале пандемии теплоход с людьми не мог причалить к берегу из-за риска инфицирования. Этот тренд на сепаратизм, желание отдалиться и защититься, по его мнению, станет ведущим в застройке будущего.

“Если следовать этому принципу, нам придется создавать такие города-обсерваторы. Такие, где люди смогут укрыться от угроз внешнего мира”.

“Вся массовая застройка, не приспособленная для эпидемий, тем временем, будет превращаться в красные зоны. А антивирусные жилые зоны будут предназначены для обладателей ковид-сертификатов, прививок, тех, кто попытается спастись”, — предположил Скижали-Вейс.

Новоформатные обсерваторы, по мнению архитектора, будут умными городами с постоянным контролем здоровья жителей, специальными карантинными зонами, по аналогии с ковидными гостиницами. Это будет многоступенчатая среда, которая позволит горожанам не опасаться за свою жизнь и здоровье.