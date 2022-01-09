Как почистить микроволновку: 7 проверенных способов

Микроволновая печь — незаменимый предмет на кухне: она экономит время, если мы куда-то торопимся или греть еду на плите просто лень. Чтобы максимально сохранить полезный прибор от поломки, его необходимо чистить чаще, чем раз в году. Выяснили, как это сделать правильно.

Как почистить микроволновку



При использовании микроволновки загрязнения неизбежны: запах, жирный налет, фрагменты пищи не только раздражают, но могут повлиять и на срок службы микроволновки. Так что чистить СВЧ необходимо по мере загрязнения, а профилактическая “уборка” показана хотя бы раз в месяц. Чаще всего достаточно вытащить и помыть вращающийся поддон, стенки, а также прозрачное окно в дверце — изнутри и снаружи.

Провести все процедуры по удалению грязи можно дома, используя подручные средства или бытовую химию.

1. Как почистить микроволновку водой



Один из самых простых способов — промыть все части печки водой. Она справится со свежим жирным налетом и грязью.

Что понадобится:

глубокая миска, которая подходит для микроволновки по размеру и не подвержена тепловому воздействию;

200 мл воды;

поролоновая губка, тряпка.



Как почистить:



налейте в миску 200 мл воды;

поставьте ее в микроволновку;

выставите высокую мощность;

установите время нагревания 10–15 минут;

оставьте миску с водой нагреваться;

когда печка завершит работу, не спешите убирать миску сразу, дайте ей постоять еще минут десять;

после этого уберите миску и удалите остатки загрязнений внутри микроволновки.

2. Как почистить микроволновку содой



Сода — бюджетное и быстрое средство, которое поможет справиться с жиром.

Что понадобится:

глубокая миска;

два стакана воды;

три столовые ложки соды;

бумажное полотенце или губка с мягкой моющей поверхностью.



Как почистить:



насыпьте в миску три столовые ложки соды;

залейте двумя стаканами воды;

размешайте до полного растворения;

прогрейте раствор в печке на максимальной мощности 10–15 минут;

оставьте миску в закрытой микроволновке еще минут на пять;

смойте загрязнения губкой, смоченной в воде.

3. Как почистить микроволновку лимоном