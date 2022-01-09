Как почистить микроволновку: 7 проверенных способов
Разбираемся, как почистить микроволновку в домашних условиях, какие средства потребуются и чего точно не стоит делать, пишет РБК.
Микроволновая печь — незаменимый предмет на кухне: она экономит время, если мы куда-то торопимся или греть еду на плите просто лень. Чтобы максимально сохранить полезный прибор от поломки, его необходимо чистить чаще, чем раз в году. Выяснили, как это сделать правильно.
Как почистить микроволновку
При использовании микроволновки загрязнения неизбежны: запах, жирный налет, фрагменты пищи не только раздражают, но могут повлиять и на срок службы микроволновки. Так что чистить СВЧ необходимо по мере загрязнения, а профилактическая “уборка” показана хотя бы раз в месяц. Чаще всего достаточно вытащить и помыть вращающийся поддон, стенки, а также прозрачное окно в дверце — изнутри и снаружи.
Провести все процедуры по удалению грязи можно дома, используя подручные средства или бытовую химию.
1. Как почистить микроволновку водой
Один из самых простых способов — промыть все части печки водой. Она справится со свежим жирным налетом и грязью.
Что понадобится:
- глубокая миска, которая подходит для микроволновки по размеру и не подвержена тепловому воздействию;
- 200 мл воды;
- поролоновая губка, тряпка.
Как почистить:
- налейте в миску 200 мл воды;
- поставьте ее в микроволновку;
- выставите высокую мощность;
- установите время нагревания 10–15 минут;
- оставьте миску с водой нагреваться;
- когда печка завершит работу, не спешите убирать миску сразу, дайте ей постоять еще минут десять;
- после этого уберите миску и удалите остатки загрязнений внутри микроволновки.
2. Как почистить микроволновку содой
Сода — бюджетное и быстрое средство, которое поможет справиться с жиром.
Что понадобится:
- глубокая миска;
- два стакана воды;
- три столовые ложки соды;
- бумажное полотенце или губка с мягкой моющей поверхностью.
Как почистить:
- насыпьте в миску три столовые ложки соды;
- залейте двумя стаканами воды;
- размешайте до полного растворения;
- прогрейте раствор в печке на максимальной мощности 10–15 минут;
- оставьте миску в закрытой микроволновке еще минут на пять;
- смойте загрязнения губкой, смоченной в воде.
3. Как почистить микроволновку лимоном
Цитрусовые справляются с неприятным запахом и могут удалить загрязнения средней степени.
Что понадобится:
- глубокая миска, которая не подвержена тепловому воздействию;
- два стакана воды;
- один лимон;
- тряпка.
Как почистить:
- налейте воду в миску;
- выдавите в нее целый лимон;
- перемешайте содержимое;
- порежьте фрукт на небольшие дольки, положить в миску;
- поставьте в микроволновку и разогрейте на высокой мощности 15 минут;
- после нагрева оставьте ненадолго микроволновку закрытой;
- затем выньте миску и протрите печку.
4. Как почистить микроволновку уксусом
Если вы давно не чистили печку и в ней скопилось много грязи и есть стойкий налет, стоит воспользоваться уксусом.
Что понадобится:
- глубокая миска;
- три столовые ложки уксуса;
- один-два стакана воды;
- тряпка.
Как почистить:
- смешайте в миске уксус и воду;
- погрейте раствор в СВЧ около 10 минут;
- не вынимайте миску сразу, дайте водяной бане настояться в закрытой микроволновке;
- спустя 15 минут выньте миску и протрите микроволновку тряпкой.
5. Как почистить микроволновку лимонной кислотой
Это средство помогает смягчить налипший жир и побороть неприятный запах.
Что понадобится:
- глубокая миска;
- один-два стакана воды;
- одна-две столовые ложки лимонной кислоты;
- губка.
Как почистить:
- разведите в миске лимонную кислоту водой;
- прогрейте раствор в микроволновке примерно 15 минут на высокой мощности;
- затем оставьте еще на 10 минут микроволновку закрытой;
- после этого выньте миску и помойте печку изнутри губкой, смоченной в воде.
6. Как почистить микроволновку нашатырным спиртом
Нашатырный спирт хорошо справится с застарелыми жировыми отложениями.
Что понадобится:
- 10%-ный раствор нашатырного спирта;
- перчатки;
- вода;
- тряпка.
Как почистить:
- наденьте перчатки;
- смочите губку или тряпку раствором нашатырного спирта;
- тщательно обработайте все поверхности внутри микроволновки, которые нуждаются в очищении;
- оставьте раствор минимум на шесть часов, а лучше на ночь;
- уберите жировые подтеки и загрязнения;
- промойте печку изнутри от остатков раствора.
7. Как почистить микроволновку апельсиновыми корками
Апельсиновые корки тоже способны убирать сложные загрязнения.
Что понадобится:
- глубокая миска;
- один-два стакана воды;
- один апельсин;
- тряпка.
Как почистить:
- положите в миску корки апельсина;
- залейте кипятком;
- разогрейте на максимальной мощности;
- оставьте на некоторое время в закрытой микроволновке;
- уберите остатки жира губкой.
Как нельзя мыть микроволновку
Чтобы СВЧ-печь прослужила как можно дольше, ее необходимо чистить, соблюдая меры предосторожности:
- если вы планируете помыть микроволновку без использования паровой бани, прибор лучше выключить из сети, чтобы избежать замыкания;
- не стоит заливать микроволновку водой, так можно повредить нагревательные элементы;
- вода не должна попадать в механизмы и на нагревательные элементы, поэтому нельзя мыть неотжатой губкой корпус вокруг боковой решетки;
- жесткие и металлические губки и жесткие щетки могут повредить поверхности печки, выбирайте мягкие тряпки и полотенца;
- не стоит использовать для чистки абразивные вещества, они могут не только повредить поверхность, но и попасть внутрь нагревательных элементов;
- меламиновые губки, которые легко крошатся, могут повредить покрытие, а их частицы — попасть на нагревательные элементы или остаться в царапинах на поверхностях, которые ими обработаны. Это токсичный материал, который не должен попадать в пищу.
Как сохранить чистоту микроволновки
Чтобы микроволновка радовала чистотой и долгой работой, достаточно соблюдать простые правила:
- не пренебрегайте регулярной профилактической чисткой прибора. Ее можно проводить раз в неделю при активном пользовании и два раза в месяц, если печка используется редко;
- если вы часто используете режим разморозки, кладите продукты в глубокие блюда, чтобы жидкость не разбрызгивалась внутри печки;
- пользуйтесь специальном колпаком, которым можно накрывать еду во время разогрева;
- протирайте микроволновку изнутри каждый раз после того, как воспользовались ею;
- чтобы избежать неприятного запаха, проветривайте микроволновку;
- всегда выставляйте необходимые для разогрева температуру и время, чтобы избежать ситуаций, когда, например, “убегает” перекипевший суп или молоко.