Полезные советы
09.01.2022, 10:15

Как почистить микроволновку: 7 проверенных способов

 
Фото: Pixabay

Разбираемся, как почистить микроволновку в домашних условиях, какие средства потребуются и чего точно не стоит делать, пишет РБК.

Микроволновая печь — незаменимый предмет на кухне: она экономит время, если мы куда-то торопимся или греть еду на плите просто лень. Чтобы максимально сохранить полезный прибор от поломки, его необходимо чистить чаще, чем раз в году. Выяснили, как это сделать правильно.

Как почистить микроволновку


При использовании микроволновки загрязнения неизбежны: запах, жирный налет, фрагменты пищи не только раздражают, но могут повлиять и на срок службы микроволновки. Так что чистить СВЧ необходимо по мере загрязнения, а профилактическая “уборка” показана хотя бы раз в месяц. Чаще всего достаточно вытащить и помыть вращающийся поддон, стенки, а также прозрачное окно в дверце — изнутри и снаружи.

Провести все процедуры по удалению грязи можно дома, используя подручные средства или бытовую химию.

1. Как почистить микроволновку водой


Один из самых простых способов — промыть все части печки водой. Она справится со свежим жирным налетом и грязью.

Что понадобится:

  • глубокая миска, которая подходит для микроволновки по размеру и не подвержена тепловому воздействию;
  • 200 мл воды;
  • поролоновая губка, тряпка.


Как почистить:

  • налейте в миску 200 мл воды;
  • поставьте ее в микроволновку;
  • выставите высокую мощность;
  • установите время нагревания 10–15 минут;
  • оставьте миску с водой нагреваться;
  • когда печка завершит работу, не спешите убирать миску сразу, дайте ей постоять еще минут десять;
  • после этого уберите миску и удалите остатки загрязнений внутри микроволновки.

2. Как почистить микроволновку содой


Сода — бюджетное и быстрое средство, которое поможет справиться с жиром.

Что понадобится:

  • глубокая миска;
  • два стакана воды;
  • три столовые ложки соды;
  • бумажное полотенце или губка с мягкой моющей поверхностью.


Как почистить:

  • насыпьте в миску три столовые ложки соды;
  • залейте двумя стаканами воды;
  • размешайте до полного растворения;
  • прогрейте раствор в печке на максимальной мощности 10–15 минут;
  • оставьте миску в закрытой микроволновке еще минут на пять;
  • смойте загрязнения губкой, смоченной в воде.

3. Как почистить микроволновку лимоном


Цитрусовые справляются с неприятным запахом и могут удалить загрязнения средней степени.

Что понадобится:

  • глубокая миска, которая не подвержена тепловому воздействию;
  • два стакана воды;
  • один лимон;
  • тряпка.


Как почистить:

  • налейте воду в миску;
  • выдавите в нее целый лимон;
  • перемешайте содержимое;
  • порежьте фрукт на небольшие дольки, положить в миску;
  • поставьте в микроволновку и разогрейте на высокой мощности 15 минут;
  • после нагрева оставьте ненадолго микроволновку закрытой;
  • затем выньте миску и протрите печку.

4. Как почистить микроволновку уксусом


Если вы давно не чистили печку и в ней скопилось много грязи и есть стойкий налет, стоит воспользоваться уксусом.

Что понадобится:

  • глубокая миска;
  • три столовые ложки уксуса;
  • один-два стакана воды;
  • тряпка.


Как почистить:

  • смешайте в миске уксус и воду;
  • погрейте раствор в СВЧ около 10 минут;
  • не вынимайте миску сразу, дайте водяной бане настояться в закрытой микроволновке;
  • спустя 15 минут выньте миску и протрите микроволновку тряпкой.

5. Как почистить микроволновку лимонной кислотой


Это средство помогает смягчить налипший жир и побороть неприятный запах.

Что понадобится:

  • глубокая миска;
  • один-два стакана воды;
  • одна-две столовые ложки лимонной кислоты;
  • губка.


Как почистить:

  • разведите в миске лимонную кислоту водой;
  • прогрейте раствор в микроволновке примерно 15 минут на высокой мощности;
  • затем оставьте еще на 10 минут микроволновку закрытой;
  • после этого выньте миску и помойте печку изнутри губкой, смоченной в воде.

6. Как почистить микроволновку нашатырным спиртом


Нашатырный спирт хорошо справится с застарелыми жировыми отложениями.

Что понадобится:

  • 10%-ный раствор нашатырного спирта;
  • перчатки;
  • вода;
  • тряпка.


Как почистить:

  • наденьте перчатки;
  • смочите губку или тряпку раствором нашатырного спирта;
  • тщательно обработайте все поверхности внутри микроволновки, которые нуждаются в очищении;
  • оставьте раствор минимум на шесть часов, а лучше на ночь;
  • уберите жировые подтеки и загрязнения;
  • промойте печку изнутри от остатков раствора.

7. Как почистить микроволновку апельсиновыми корками


Апельсиновые корки тоже способны убирать сложные загрязнения.

Что понадобится:

  • глубокая миска;
  • один-два стакана воды;
  • один апельсин;
  • тряпка.


Как почистить:

  • положите в миску корки апельсина;
  • залейте кипятком;
  • разогрейте на максимальной мощности;
  • оставьте на некоторое время в закрытой микроволновке;
  • уберите остатки жира губкой.

Как нельзя мыть микроволновку


Чтобы СВЧ-печь прослужила как можно дольше, ее необходимо чистить, соблюдая меры предосторожности:

  • если вы планируете помыть микроволновку без использования паровой бани, прибор лучше выключить из сети, чтобы избежать замыкания;
  • не стоит заливать микроволновку водой, так можно повредить нагревательные элементы;
  • вода не должна попадать в механизмы и на нагревательные элементы, поэтому нельзя мыть неотжатой губкой корпус вокруг боковой решетки;
  • жесткие и металлические губки и жесткие щетки могут повредить поверхности печки, выбирайте мягкие тряпки и полотенца;
  • не стоит использовать для чистки абразивные вещества, они могут не только повредить поверхность, но и попасть внутрь нагревательных элементов;
  • меламиновые губки, которые легко крошатся, могут повредить покрытие, а их частицы — попасть на нагревательные элементы или остаться в царапинах на поверхностях, которые ими обработаны. Это токсичный материал, который не должен попадать в пищу.

Как сохранить чистоту микроволновки


Чтобы микроволновка радовала чистотой и долгой работой, достаточно соблюдать простые правила:

  • не пренебрегайте регулярной профилактической чисткой прибора. Ее можно проводить раз в неделю при активном пользовании и два раза в месяц, если печка используется редко;
  • если вы часто используете режим разморозки, кладите продукты в глубокие блюда, чтобы жидкость не разбрызгивалась внутри печки;
  • пользуйтесь специальном колпаком, которым можно накрывать еду во время разогрева;
  • протирайте микроволновку изнутри каждый раз после того, как воспользовались ею;
  • чтобы избежать неприятного запаха, проветривайте микроволновку;
  • всегда выставляйте необходимые для разогрева температуру и время, чтобы избежать ситуаций, когда, например, “убегает” перекипевший суп или молоко.
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